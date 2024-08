Robinson vai se dedicar à coordenação de campanha do PT em Feira

Robinson Almeida será coordenador político de campanha para Zé Neto em Feira de Santana - Foto: Lula Bonfim e Eduardo Dias

O deputado estadual Robinson Almeida (PT) foi designado pelo partido para coordenar a parte política da campanha de Zé Neto à Prefeitura de Feira de Santana. A confirmação foi feita pelo próprio parlamentar ao Portal A TARDE nesta quarta-feira, 7, durante evento do governador Jerônimo Rodrigues com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, onde lançaram o programa de qualificação profissional para todo o estado.

O candidato petista escolheu o cantor gospel Sandro Nazireu como vice em sua chapa.

“Eu tenho uma votação concentrada em alguns municípios, especialmente em Feira e Salvador. Então esses dois municípios eu vou dedicar a minha energia e sobre a orientação do governador, devo concentrar nessa reta final em Feira de Santana para ajudar na direção política da campanha, na operação das ações pela representatividade de deputado estadual que eu possuo na cidade, para ajudar a construir essa vitória, que é uma vitória do povo de Feira, mas é uma vitória também do grupo liderado por Jerônimo Rodrigues, de grande repercussão no estado. Então, vou me dedicar com muita intensidade em todos os municípios e tendo uma dedicação especial para a Feira de Santana", afirmou Robinson.

“Olha, foi uma escolha muito acertada, porque em Feira há um sentimento de mudança muito grande na cidade. Então, esse sentimento ultrapassa os partidos políticos e vários segmentos da sociedade, empresários, trabalhadores…nas universidades e também nos segmentos religiosos, clamam por um novo ambiente de relacionamento para as suas demandas", disse o deptudo.

"O atual grupo está há 24 anos no poder e já deu, saturou, não consegue mais representar o conjunto da cidade. Zé Neto agrega a sua chapa uma tradição política que nunca esteve ao seu lado de forma orgânica, com um cantor gospel, com muita representatividade no segmento religioso, e eu creio que dá também um sinal de que as mentiras, as fake news relacionados à uma imagem que o PT não gosta dos religiosos, não gosta dos evangélicos, que vai fechar a igreja, essa pauta conservadora, moral utilizada, vai ser difícil agora de encaixar porque ao colocar na vice um evangélico dá uma demonstração concreta de que vai fazer um governo para todos sem nenhum preconceito e discriminação”, completou.