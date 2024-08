Zé Neto é oficializado candidato a prefeito de Feira de Santana

Jerônimo esteve presente no lançamento da candidatura de Zé Neto - Foto: Divulgação

A candidatura de Zé Neto (PT) a prefeito de Feira de Santana foi, enfim, oficializada neste sábado, 3, em evento com a participação do governador Jerônimo Rodrigues (PT). O candidato chegou a se licenciar do posto de deputado federal, em Brasília, para se dedicar inteiramente à campanha.

Além de Zé Neto, também foi oficializada a candidatura a vice-prefeito do líder evangélico Sandro Nazireu (Podemos), em um arco de aliança que conta com 12 partidos: PT, PCdoB, PV, Podemos, PSOL, Rede Sustentabilidade, PP, Avante, PSB, Agir, PSD e MDB.

Em sua fala na convenção, Jerônimo destacou a importância que pode ter para Feira de Santana a relação que Zé Neto construiu junto ao governo do estado, à classe política em Brasília, mas também com o setor empresarial e outros segmentos representativos.

“Feira não pode continuar isolada, sem articulação com o governo do estado, o governo federal e sequer com os demais municípios da região”, avaliou o governador.

Já oficializado candidato a prefeito, Zé Neto ressaltou que a frente formada em apoio à sua candidatura surgiu do diálogo com os diversos segmentos da sociedade feirense, na busca por um novo modelo de gestão, inclusivo e capaz de promover as transformações que seriam necessárias ao desenvolvimento do município.

“Ouvimos empresários, trabalhadores, autônomos, o setor cultural, lideranças comunitárias e todos os que estão interessados em tirar Feira do passado”, apontou Zé Neto.

Candidato a vice-prefeito, o líder evangélico Sandro Nazireu, apontou a pluralidade da coligação “Unidos por Feira”, como um fato transformador da política no segundo maior município do estado.

“É uma união por Feira. Não é esquerda ou direita. E, independente da religião, Feira merece o melhor”, disse Nazireu.

Da convenção, participaram também as deputadas federais Lídice da Mata (PSB) e Elisângela Araújo (PT), o deputado estadual Robinson Almeida (PT), a deputada estadual Olivia Santana (PCdoB), o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, ngelo Almeida (PSB), e o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas (PT).