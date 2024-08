“Muito tempo trilhando por isso”, diz Roberta sobre Zé Neto em Feira

Líder da pasta reforçou um voto de confiança dos feirenses a Zé - Foto: Eduardo Dias | Ag, A TARDE

A secretária de Saúde do Estado da Bahia, Roberta Santana, comentou, na manhã deste domingo, 4, sobre a pré-candidatura de Zé Neto (PT) à prefeitura de Feira de Santana. “Batalhador que vinha há muito tempo trilhando por isso.”



“Eu fico muito feliz, na verdade. Em Feira de Santana, Zé Neto está preparado, é uma batalhador, que vinha há muito tempo trilhando por isso. Ele conhece a cidade”, disse, durante coletiva de imprensa em convenção do PT, na Arena Fonte Nova, em Salvador.



A líder da pasta reforçou um voto de confiança dos feirenses a Zé. “Vamos dar a oportunidade dele ser gestor.”



Roberta também falou sobre a candidatura do PT em Salvador não ser encabeçada por um candidato do partido. Para ela, a escolha mostra maturidade da sigla.



“Não ter a cabeça mostra maturidade do grupo. A gente está junto do mesmo jeito. É a nossa eleição, o nosso candidato, que tem caminhado e feito um trabalho importante de mapeamento. [...] Quem subestimar a nossa candidatura aqui vai ter surpresa. [...] A gente vai conseguir fazer de Salvador uma gestão nossa, do nosso projeto, junto ao governo federal, Lula, Jerônimo e aqui o município de Salvador”, declarou.