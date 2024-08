Geraldo Júnior lança candidatura a prefeito de Salvador

Jerônimo participa de convenção em Salvador - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

O vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, oficializou sua candidatura à prefeitura de Salvador, na manhã deste domingo, na Arena Fonte Nova.

Ao chegar no local, Geraldo falou sobre a atuação conjunta do grupo político no processo da sua candidatura.

“Hoje tem um significado muito especial nas nossas vidas, do nosso grupo político, uma coalizão liderada pelo governador Jerônimo Rodrigues, de dez partidos aqui, dois senadores presentes do nosso grupo político, temos aqui vereadores e vereadoras, amigos que compõem uma história de sucesso nesses anos de governo do nosso estado, que se abre pelo senador de Jaques Wagner, pelo ministro Rui Costa e agora pelo governador Jerônimo Rodrigues e eu ao lado dele”, iniciou.

“Aqui tem um simbolismo da democracia, da mudança. Salvador quer e dá para ser diferente, em uma política de inclusão, de mobilidade, de participação, uma política inclusiva da participação e distribuição da renda para todas as pessoas e é isso que nós vamos querer”, completou Geraldo.

Nomes como os senadores Jaques Wagner (PT) e Otto Alencar (PSD), e dirigentes partidários, como Lúcio Vieira Lima, presidente de honra do MDB, participaram da convenção. O ministro Rui Costa (PT) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não compareceram.

Também presente no evento, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) falou sobre a chapa formada por Geraldo e Fabya Reis, vice indicada pelo PT.

“Os nossos candidatos Geraldo Júnior, Fabya Reis e um bloco de vereadoras e vereadores, partidos políticos fizeram a missão até aqui. Nós discutimos durante esse tempo inteiro, visitando as comunidades, começando com segmentos, participando de debates com vocês da Imprensa, com segmentos econômicos e nós temos um projeto bem desenhado com proposições bastante efetivas. É claro que com o tempo não concluiu as ações que poderão vir enriquecer o nosso programa de governo, mas nós queremos uma Salvador que pode mais, uma Salvador que possa chegar em cada beco, em cada rua, em cada avenida, cada canto dessa cidade. Uma cidade muito especial, rica, forte e bonita. Por isso a convenção hoje. Nós hoje com 15 partidos, MDB e os partidos aliados, nós apresentamos o que há de melhor para governar, para dirigir esse município. Nós temos um modelo, um modelo de inclusão, eu tenho certeza que temas como creches, unidade básica de saúde, cultura na periferia, no centro da cidade […] Nós temos um foco, nós temos prioridade e a cidade pode mais”, pontuou Jerônimo.

Questionado sobre as ausências de Rui e Lula, Jerônimo reafirmou o alinhamento de ambos com a candidatura emedebista.

“Nós precisamos que o Lula corra o país, construa essa união. Tanto das políticas públicas, quanto da política. O ministro Rui tem uma agenda pessoal, particular, ligou para nós […] Pediu que Geraldo fosse a Brasília, porque ele tem agendas para ir construindo um ambiente de unidade. Sabemos que Rui ajudou a construir essa unidade nossa, tem Otto, Lúcio, Geddel. Tenho certeza que todos os ministro vão demonstrar de que lado o governo Lula vai trilhar aqui em Salvador”, explicou.

Vice na chapa, a petista Fabya Reis classificou o momento como “emocionante e especial para a democracia” de Salvador.

“Um dia muito emocionante e muito especial para a democracia da nossa cidade, aqui ao lado do nosso governador de Jerônimo e Geraldo, e também acompanhado aqui pelo nosso querido Lúcio, também pelo nosso presidente do PT. A gente tem uma alegria aqui de conforto, estamos aqui com a presença dos nossos senadores, portanto esse campo que representa uma proposta de inclusão das pessoas, […]

Nos ajudem nesse processo de fortalecer a nossa democracia e a participação social”, disse Fabya.

Coordenador de campanha de Geraldo, Henrique Carballal revelou a expectativa de aumento das bancadas formadas pelos partidos hoje na oposição em Salvador.

"Na verdade não é só o PT, é a coalizão, nós esperamos aumentar a nossa bancada, acreditamos que isso é possível, acreditamos que o desempenho de Geraldo Júnior e de Fabya irá demonstrar essa força também nas eleições proporcionais, então achamos que nós temos uma grande força", pontuou o pedetista.