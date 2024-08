Convenção homologa candidatura de Derivaldo à reeleição em Irará

Evento contou com a presença de lideranças políticas, comunitárias e simpatizantes, além de consolidar o apoio da população iraraense à dupla - Foto: Divulgação

A coligação ‘Avança Irará’, uma união da Federação Brasil da Esperança formada pelos partidos PT, PCdoB e PV, em aliança com o PSB e PSD, oficializou a candidatura à reeleição do prefeito Derivaldo Pinto e do vice-prefeito Josias Nunes, no último sábado,3.

O evento contou com a presença de lideranças políticas, comunitárias e simpatizantes, além de consolidar o apoio da população iraraense à dupla.

Em busca do seu quarto mandato, Derivaldo destacou, durante o evento, as principais conquistas de sua gestão, como os avanços na infraestrutura, a melhoria dos serviços públicos e os projetos sociais que beneficiaram diversas famílias da cidade.

"Estamos aqui para reafirmar nosso compromisso com o povo de Irará. Estamos trabalhando duro para melhorar a vida do nosso povo, mas ainda temos muitos projetos para implementar e novas metas para alcançar", declarou o prefeito.

Já Josias Nunes, vice-prefeito de Irará e candidato à reeleição, enfatizou a importância da continuidade para garantir a execução de projetos e destacou a parceria com Derivaldo como um fator crucial para o sucesso das iniciativas realizadas.

"Nossa união é forte e estamos prontos para enfrentar os desafios que virão, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de Irará", afirmou.

O deputado estadual licenciado, Angelo Almeida, que também esteve presente ao evento, destacou que “Derivaldo Pinto é um companheiro progressista aliado de primeira hora, que enfrentou as turbulências e a luta pela democracia quando pouca gente na Bahia acreditava na eleição de Jerônimo Rodrigues. A força da sua convenção demonstra o quanto o povo de Irará confia e credita a ele a importância da lealdade e da fidelidade política. Seguiremos juntos rumo a vitória!”, concluiu Almeida.

Além dos candidatos a prefeito e vice, a convenção também homologou 34 candidaturas para o cargo de vereador.