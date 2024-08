“Feira cansou do mesmo grupo há 24 anos”, diz Robinson Almeida

Robinson tem base de votação importante em Feira de Santana - Foto: Divulgação

O deputado estadual Robinson Almeida (PT) afirmou neste sábado, 3, que o tamanho da convenção que oficializou a candidatura de Zé Neto (PT) à prefeitura de Feira de Santana mostra que a população feirense deseja mudança, em relação ao grupo político — comandado pelo ex-prefeito José Ronaldo (União Brasil) e pelo prefeito Colbert Martins (MDB) — que comanda a cidade há 24 anos.

"Mega Convenção do movimento União por Feira deu mais um passo rumo à vitória de Zé Neto. Milhares de feirenses foram dar apoio a Zé Neto e Sandro Nazireu porque querem mudança", afirmou Robinson.

"Feira cansou do mesmo grupo há 24 anos no poder. Tá na hora de mudar. E a mudança é Zé Neto", acrescentou o parlamentar.

VEJA MAIS:

>> Jerônimo desapropria área para ampliar Aeroporto de Feira de Santana

>> “Muito tempo trilhando por isso”, diz Roberta sobre Zé Neto em Feira

>> Zé Neto escolhe cantor evangélico como vice em Feira de Santana

Robinson também refletiu sobre o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para a candidatura de Zé Neto. Para o deputado, essa aliança é fundamental para tirar Feira de Santana de um “isolamento institucional”.

"Sem sombra de dúvidas, Feira de Santana tem uma oportunidade histórica de sair do isolamento institucional e ter na prefeitura um prefeito que ama de verdade essa cidade, que tem o apoio do presidente Lula e do governador Jerônimo, e que vai liderar a mudança, as transformações que Feira precisa, com o desenvolvimento inclusivo, com a captação de projetos, num trabalho parceiro com os governos do estado e federal", avaliou Robinson.