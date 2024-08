Escolha por VLT envolveu questão ambiental, diz presidente da CTB

Sob orientação de Jerônimo, CTB prioriza em seus estudos projetos sustentáveis - Foto: Reprodução | GOVBA

A escolha do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) para ocupar o corredor transversal de Salvador conhecido como “Linha Vermelha” (que envolve a Estrada do Derba e as avenidas 29 de Março e Orlando Gomes) foi decidida, entre outras coisas, pelo fator sustentabilidade. De acordo com o Plano de Mobilidade Urbana de Salvador (Planmob), a ideia inicial era a implantação de um BRT, com linhas exclusivas de ônibus na região.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, a presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Ana Cláudia Nascimento, revelou que um dos fatores mais importantes que motivaram a escolha do governo estadual pelo VLT em detrimento do BRT foi a questão ambiental, já que o transporte sobre trilhos é muito menos poluente do que aquele realizado por ônibus.

“Com certeza, a decisão de trocar o BRT pelo VLT tem também um componente ambiental medido nisso aí. A gente, sob a orientação do governador Jerônimo Rodrigues, vai na linha do que é melhor para a população em todos os sentidos”, contou Ana Cláudia.

VEJA MAIS:

>> Início de obras do VLT de Salvador pode ser antecipado; entenda cenário

>> PAC libera verba para projetos do VLT na Ribeira e no Comércio

>> Entenda as mudanças no novo projeto do VLT de Salvador

Segundo a dirigente da CTB, a tendência é que os projetos de mobilidade do governo do estado priorizem o transporte sobre trilhos e, no caso do sistema rodoviário metropolitano, a adoção de ônibus elétricos, que reduzam a poluição na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

“Com o VLT, nós vamos dobrar a capacidade de trilhos na Região Metropolitana de Salvador. Hoje, são 38 km de metrô e nós vamos implantar, com o VLT, mais 36 km. Vamos praticamente dobrar. Então, isso significa menos ônibus rodando nesses trechos. E o governo tem trabalhado muito para que a parte rodoviária metropolitana venha a ser prestada com ônibus elétricos. Essa é uma transição que também está na pauta”, afirmou Ana Cláudia.

Ana Cláudia Nascimento deu entrevista exclusiva ao Portal A TARDE | Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

A presidente da CTB que a ideia da transição do transporte rodoviário para o ferroviário começou a se consolidar ainda em 2011, durante o segundo mandato do ex-governador Jaques Wagner (PT). Na época, a gestão estadual previa a instalação de um BRT na Paralela, ligando a região do Iguatemi ao Aeroporto de Salvador. Entretanto, ao analisar propostas para o transporte de massa no local, o governo foi alertado para a questão ambiental.



“O que se estava previsto para colocar na Paralela era um BRT. No entanto, o governador Jaques Wagner, em 2011, lançou um PMI [Procedimento de Manifestação de Interesse], onde as empresas apresentaram projetos de alternativa para transporte de massa entre a Lapa e o Aeroporto. E, na matriz de avaliação das melhores propostas, tinha a questão ambiental. Havia um peso para questão ambiental na avaliação da proposta seria vencedora. E, de fato, foi uma proposta de metrô que venceu, e não mais de BRT, como estava previsto inclusive no PAC da época”, relatou a presidente da CTB.

VEJA MAIS:

>> No subsolo, Estação Campo Grande será a mais funda do metrô de Salvador

>> Governo da Bahia já tem recursos para expandir metrô ao Campo Grande

>> Governo prevê investir R$ 140 milhões em gerenciamento de obra do VLT

Para Ana Cláudia, vale a pena para o governo do estado investir mais alto em modais ferroviários do que economizar investindo em BRT, já que a transição para trilhos resulta em poluição menor e também em menos acidentes, o que alivia o sistema de Saúde local.

“Em 2018, Salvador emitia 3 milhões de toneladas de CO², sendo dessa quantidade 65% proveniente do sistema de transporte, sendo que o Plano de Ação Climática de Salvador estabelece uma meta de redução de emissões de 25% até 2049. Qual é o caminho para isso? Bem, segundo os estudos, o metrô de Salvador, em oito anos de operação, fez com que a cidade deixasse de emitir 45.179 toneladas de dióxido de carbono. Esse número equivale à emissão de 502 ônibus movidos a diesel em um ano”, comparou Ana Cláudia.

“Óbvio que a gente ainda está na transição, para que as pessoas deixem seus carros em casa, entendendo a importância de diminuir o trânsito, porque tem impactos também na saúde. Imagine quantos acidentes deixam de acontecer”, concluiu a presidente da CTB.