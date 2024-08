Início de obras do VLT de Salvador pode ser antecipado; entenda cenário

Terceiro trecho do VLT de Salvador, que liga Águas Claras a Piatã, deverá ser o último a ser iniciado - Foto: Divulgação | GOVBA

Pelo menos dois dos três consórcios vencedores da licitação para realizar a implantação do VLT de Salvador já estão instalados em seus galpões na região da Calçada, nas proximidades da antiga estação ferroviária. As empresas levaram seus equipamentos para o local e estão em processo de mobilização, instalação do canteiro de obras e finalização do projeto executivo para a implantação do modal.

De acordo com apuração do Portal A TARDE, os consórcios Expresso Mobilidade Salvador — responsável pela construção do trecho entre a Calçada e a Ilha de São João — e Cetenco/Agis/Consbem — que construirá o traçado entre Paripe e Águas Claras — já estão totalmente instalados em seus galpões.

O consórcio Mota-Engil/OHLA/Meir, que venceu o lote da licitação referente ao trecho entre Águas Claras e Piatã, ainda não havia concluído sua instalação no galpão reservado para ele na Calçada. Isso, porém, não descumpre o cronograma planejado para as obras, já que sempre esteve estabelecida a prioridade para a região do Subúrbio Ferroviário.

Apesar do governo do estado já ter concluído estudos de topografia e de sondagem nas regiões por onde passará o VLT de Salvador, as empresas que chegaram devem realizar novas análises, especialmente para verificar possíveis imóveis impactados, não apenas para fins de desapropriação.

A tendência é que, nos próximos meses, residências e comércios próximos ao trajeto dos trens do VLT passem por vistorias, para prevenção de possíveis danos realizados durante as obras.

Consórcios responsáveis pelas obras do VLT já se instalaram em galpões nas proximidades da antiga Estação da Calçada | Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

Antecipação

O cronograma oficial da implantação do VLT prevê que as obras, propriamente ditas, se iniciem em janeiro de 2025, com a realização de terraplanagem e sondagem. Entretanto, conforme apuração do Portal A TARDE, a tendência é que o planejamento seja antecipado.

Atualmente, tanto as empresas responsáveis pelas obras quanto a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) já trabalham com a possibilidade de, ainda em dezembro de 2024, a terraplanagem ser iniciada na região nos trechos 1 (Calçada-Ilha de São João) e 2 (Paripe-Águas Claras) do projeto.

Ambos os trechos são considerados prioritários pelo governo da Bahia, já que atendem ao Subúrbio Ferroviário, área mais pobre da cidade e que está, desde fevereiro de 2021, sem seu tradicional transporte por trens. A previsão é que essa região de Salvador comece a contar com o novo modal a partir de junho de 2027.

Já o terceiro trecho do VLT de Salvador, que liga Águas Claras a Piatã, deverá ser o último a ser iniciado. De acordo com o cronograma oficial das obras, essa parte do traçado deverá ser concluída apenas em agosto de 2028.