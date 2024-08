Governo prevê investir R$ 140 milhões em gerenciamento de obra do VLT

Obras do VLT de Salvador estão autorizadas desde o dia 14 de junho - Foto: Divulgação | GOVBA

O governo de Jerônimo Rodrigues (PT) publicou nesta quarta-feira, 24, através da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), o edital de licitação para a contratação de empresas de engenharia consultiva que ficarão responsáveis pela supervisão, gerenciamento, certificação e apoio à fiscalização para as obras de implantação do VLT de Salvador.

Assim como aconteceu com o próprio VLT de Salvador, essa nova licitação foi dividida em três lotes: uma empresa ficará responsável pelo trecho Calçada-Ilha de São João; outra pelo trajeto entre Paripe e Águas Claras; e uma terceira cuidará da parte entre Águas Claras e a orla de Piatã.

De acordo com o edital, os serviços estão estimados em R$ 68,2 milhões no primeiro trecho, R$ 40,7 milhões no segundo trecho; e R$ 31,3 milhões para o terceiro, sempre em valores aproximados. No total, a gestão estadual prevê um investimento de R$ 140,3 milhões para as contratações.

Para a execução das obras do VLT, três consórcios assinaram contratos no início de junho, tendo o Expresso Mobilidade Salvador responsável pelo primeiro lote; Cetenco/Agis/Consbem para o segundo trecho; e Mota-Engil/OHLA/Meir com a terceira parte.

Apesar dos canteiros de obra ainda não terem sido instalados, a ordem de serviço para a construção do novo modal de transporte está assinada por Jerônimo desde o dia 14 de junho.

