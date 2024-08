PAC libera verba para projetos do VLT na Ribeira e no Comércio

Governo Jerônimo aguardava autorização de recursos do PAC para contratar projetos - Foto: Divulgação | GOVBA

O governo da Bahia conseguiu a aprovação de R$ 990 mil no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para a contratação da elaboração de projetos para levar o VLT (veículo leve sobre trilhos) aos bairros do Comércio, no Centro Histórico, e da Ribeira, na Península de Itapagipe.

O interesse da gestão estadual nesses projetos já havia sido revelado ao Portal A TARDE pela secretária estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Jusmari Oliveira (PSD), que afirmou faltar apenas a liberação dos recursos pelo PAC para a contratação dos estudos.

Os projetos seriam uma continuação do VLT de Salvador, que já teve ordem de serviço assinada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) no último mês de junho. A ideia é que os novos trechos sejam construídos a partir da Estação Calçada, que passará por reforma nos próximos anos.

Conforme apuração do Portal A TARDE, o planejamento dos técnicos da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) prevê que, em direção ao Comércio, o VLT passaria pelas regiões da Feira de São Joaquim, do porto de Salvador, até chegar ao Terminal da França.

Já no sentido Ribeira, o modal atenderia ao Largo de Roma, à Boa Viagem e ao Bonfim, antes de chegar ao seu destino final. Esse detalhamento, porém, só será confirmado após a elaboração dos projetos.

Essas duas expansões do VLT de Salvador aplacariam as cobranças de moradores da Península de Itapagipe, que apontam dificuldades no acesso ao transporte público, e de especialistas em mobilidade, que veem na chegada do sistema ao Comércio como um atrativo de demanda para o modal, construindo uma ligação mais rápida e prática entre o Subúrbio e o Centro.

Apesar do governo já estar se mobilizando para a contratação da elaboração dos projetos, a construção das ampliações só deverá começar após o início da operação dos três trechos já contratados do VLT de Salvador, entre Calçada e Ilha de São João; de Paripe a Águas Claras; e entre Águas Claras e Piatã. A conclusão dessas obras está prevista para meados de 2028.