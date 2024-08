Governo da Bahia já tem recursos para expandir metrô ao Campo Grande

Estação Campo Grande deverá ser instalada entre a praça 2 de Julho e o Teatro Castro Alves - Foto: Betto Jr. | Secom PMS

O Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL) deve ganhar uma nova estação nos próximos anos. De acordo com apuração do Portal A TARDE, o governo da Bahia já tem os recursos necessários para a instalação de uma nova parada do metrô na região do Campo Grande, no Centro da capital baiana.

Isso porque já foi aprovado no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal, o valor de R$ 1,518 bilhão, que serão destinados à construção do “Tramo 4 da Linha 1” do metrô, também conhecido como “Expansão Sul”. O trecho seria completamente subterrâneo, com aproximadamente 1,1 km de comprimento.

O governo de Jerônimo Rodrigues (PT), neste momento, tenta amarrar a argumentação jurídica que justificaria a entrega da construção e da operação desse novo empreendimento à atual concessionária do SMSL, a CCR Metrô Bahia.

Para a gestão estadual, o ideal é que a empresa que já opera o metrô de Salvador também fique responsável pela construção e pela operação da Estação Campo Grande, que deverá ser construída a partir do rabicho existente após a Estação da Lapa. Dessa forma, o governo baiano espera manter a coerência na prestação do serviço.

Após o ajuste jurídico, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur) deverá buscar formalmente a CCR, solicitando que a empresa apresente uma proposta oficial para a expansão do sistema. Aceita a proposta, governo e concessionária devem fazer um termo aditivo no atual contrato, garantindo a execução das obras.

O anteprojeto do Tramo 4 prevê, além da Estação Campo Grande, a construção de um rabicho na direção da Rua Araújo Pinho, no bairro do Canela. A ideia é que, no futuro, esse trecho seja usado para expandir ainda mais a Linha 1, passando pelos bairros da Graça e da Barra.

Na avaliação da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), levar o SMSL à Barra custaria mais R$ 3 bilhões aos cofres públicos, devendo ficar para um momento posterior, após os primeiros anos de operação da Estação Campo Grande.

