Saiba quem pode assumir CCJ após afastamento de Maria del Carmen

O colegiado, considerado o mais importante do Legislativo, deve ser ocupado por um outro nome do PT - Foto: VannerCasaes/AgênciaALBA

A saída temporária da deputada estadual Maria del Carmen da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) deixará em aberto a vaga para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A decana precisou ser afastada da Alba por orientação médica, e apresentou um atestado de 180 dias para tratar da sua saúde.

A Comissão, considerada a mais importante do Legislativo, deve ser ocupada por um outro nome do PT, partido que possui a maior bancada na Casa. Suplente que assumiu o mandato na tarde desta quarta, 31, Lucinha do MST não deve seguir no colegiado.



De acordo com apuração do Portal A TARDE, a questão ainda está em debate interno, mas o que se ventila nos bastidores é que a cadeira deve ser preenchida por Robinson Almeida, que atualmente lidera a Federação PT-PCdoB e PV.

Robinson Almeida é cotado para assumir a CCJ da Casa | Foto: Sandra Travassos | Alba

A discussão sobre o substituto de del Carmen deve ser colocada em pauta entre os membros do colegiado após as convenções partidárias, que se encerram no dia 5 de agosto, como determina o calendário oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).