Lucinha do MST é empossada como nova deputada estadual do PT

Lucinha do MST é natural da cidade de Eunápolis, no Sul da Bahia - Foto: Divulgação/PT Bahia

A secretária licenciada de Movimentos Populares do PT Nacional, Lucinha Barbosa, também conhecida como Lucinha do MST, foi empossada como deputada estadual do PT na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta quarta-feira, 31.

A petista assumiu a cadeira de Maria Del Carmen, também do PT, que pediu licença do seu cargo.

No ato de posse, Lucinha agradeceu ao apoio dos movimentos sociais, elogiou o governador Jerônimo Rodrigues por dar mais protagonismo às mulheres em sua gestão e parabenizou a atuação das parlamentares do PT na Alba, em nome da deputada licenciada Maria Del Carmen.



A petista atribuiu sua chegada ao parlamento ao esforço da sua campanha em 2022, quando percorreu a Bahia para dialogar e ouvir os moradores de diversos bairros, quilombos, aldeias e assentamentos e obteve quase 45 mil votos, ficando na quarta suplência, pela primeira vez em que disputou uma eleição.



“É uma vitória coletiva não só do MST, mas uma vitória coletiva das nossas pautas, das nossas lutas, das nossas causas. Então esse momento aqui é momento muito simbólico para os movimentos sociais do campo, mas também para os movimentos sociais e populares da cidade”, disse a deputada, ao acrescentar a importância da participação feminina, inclusive das negras e do campo, nos espaços de poder.

Presidente do PT Bahia, Éden Valadares parabenizou a nova deputada e ressaltou suas qualidades e seu grande empenho para lutar pela transformação social.



“Militante histórica do PT, integrante e defensora da luta dos Trabalhadores das Trabalhadoras Rurais Sem Terra, Lucinha tem uma trajetória política e social que fala muito sobre a sua dedicação às causas sociais, aos direitos do trabalhador, à igualdade e a defesa de um país mais justo para todos. Aguerrida, determinada, Lucinha é um quadro muito qualificado do nosso partido que com certeza contribuirá muito para o parlamento, para a Bahia e para a nossa população”, disse.