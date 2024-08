Saiba quem é Lucinha do MST, suplente que assumirá cadeira na Alba

Lucinha teve 44.554 votos nas eleições passadas - Foto: Reprodução | Redes Sociais (@lucinhadomst)

A licença da deputada estadual Maria del Carmen (PT) do mandato eletivo abre espaço para a entrada de um novo parlamentar na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A saída temporária da petista garante que o nome da suplente do partido, Lucinha do MST [Movimento dos Trabalhadores Sem Terra], seja alçado para o cargo.



A futura deputada estadual, por sua vez, já tem data para ser empossada na cadeira do Legislativo e será consagrada como parlamentar nesta quarta-feira, 31, a partir das 11h, na Presidência da Alba, pelo chefe da Casa, Adolfo Menezes (PSD), como antecipado pelo Portal A TARDE.

Celebrando a chegada da nova colega no parlamento baiano, o pessedista desejou boas-vindas à petista. “Saúdo a Lucinha do MST pela chegada a este Parlamento, mesmo que de forma transitória. Que possa realizar e contribuir para o desenvolvimento e bem-estar das baianas e baianos”, disse Menezes.

Vera Lúcia Barbosa, conhecida como Lucinha do MST, como consta o nome na urna, obteve 44.554 votos nas últimas eleições pela Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB e PV).

Ligada ao deputado federal Valmir Assunção (PT) e a pré-candidata a vice-prefeita de Salvador, Fabya Reis, Lucinha é natural de Eunápolis, no extremo-sul da Bahia, e iniciou a sua militância aos 15 anos, dentro do próprio movimento.

Ela ainda acumula passagens como secretária nas pastas de Política para Mulheres (SPM), iniciado em 2011, e de Promoção da Igualdade Social (Sepromi), em 2015, durante o governo Jaques Wagner (PT).

Entenda movimentação

A deputada estadual Maria del Carmen encaminhou um pedido de afastamento à Casa Legislativa após problemas de saúde. Por orientação médica, a parlamentar foi recomendada a apresentar um atestado de 180 dias e passará por uma cirurgia de cimentação na coluna.

Na fila da suplência, Lucinha figurava na quarta posição, conforme o resultado das urnas. Quem liderava o posto era a atual secretária de Políticas para Mulheres (SPM), Neusa Cadore, que conseguiu retornar à Casa Legislativa após a ida do deputado Osni Cardoso à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

Posteriormente, Marcelino Galo (PT), histórico quadro da legenda na Bahia, retornou ao parlamento baiano, com a eleição de Paulo Rangel (à época, filiado ao PT) para o Tribunal de Contas dos Municípios.

A dança das cadeiras ainda permitiu a entrada do terceiro suplente Radiovaldo à Alba, com a saída de Neusa para a SPM.

