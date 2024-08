Neusa Cadore abre o jogo sobre objetivos à frente da SPM

Neusa Cadore foi empossada na quinta-feira, 25, como nova secretária do governo - Foto: Lula Bonfim / Ag. A Tarde

Nova secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) do governo da Bahia, Neusa Cadore tomou posse na quinta-feira, 25, e conversou com o Portal A TARDE nesta sexta, 26, durante a cerimônia que oficializou o novo deputado estadual do PT, Radiovaldo Costa, na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

Neusa contou quais serão os prinicpais objetivos à frente da pasta cuja atuação se assemelha ao seu mandato como deputada estadual.



“Eu estou no quinto mandato de deputada e fui prefeita também. Então, tenho uma relação com as mulheres, de décadas. Tenho projetos de lei importantes e tenho todo um processo construído, desde [Jaques] Wagner que temos a Secretaria para Mulheres. Claro que estou pegando o bonde andando, mas acredito que a gente pode trazer contribuições, estamos agora no processo de transição. E o grande desafio da SPM é sensibilizar, negociar com a outras secretarias do governo para que as políticas de cada lugar possam contribuir para contemplar as mulheres, desenvolver igualdade, como na saúde, na infraestrutura…", afirmou a secretária, que pontuou que fará monitoramento e chamará a atenção do governo em situações específicas que envolvam as mulheres do estado.

“A nossa missão é estar ali monitorando, chamando a atenção do governo. Acredito que o governador tem uma sensibilidade muito grande. Nós vamos ter um lugar para poder fazer intervenções. Tenho recebido muita preocupação e cobranças, por exemplo, das mães atípicas e nós já estamos vendo neste momento uma incidência muito grande de pessoas com deficiências, com Transtornos do Espectro Autista, e é uma política que precisa ser construída. Essa é uma questão que eu vou levar para a secretaria”, explicou Neusa.

Neusa Cadore ocupa a vaga deixada pela atual deputada federal Elisângela Araújo, suplente do deputado Zé Neto (PT), que se afastou do mandato para poder se dedicar inteiramente à campanha pela prefeitura de Feira de Santana.

A Secretaria de Política para as Mulheres (SPM) tem como missão elaborar, propor, articular e executar políticas públicas para todas as mulheres, respeitando as diferenças, com prioridade para as mulheres em situação de pobreza e/ou vulnerabilidade social em todo o estado da Bahia.

A pasta trabalha em torno de cinco eixos prioritários: economia e inclusão produtiva no campo e na cidade, empoderamento feminino, enfrentamento à violência, educação inclusiva, saúde e direitos reprodutivos.

Para Neusa, sua atuação como deputada vai ajudá-la a desenvolver um bom trabalho à frente da SPM. “Acho que a gente leva esse acúmulo da nossa gestão como prefeita, da nossa atuação na Assembleia, como presidente da comissão da mulher e da minha militância, que sempre manti uma relação forte com o movimento de mulheres e eu defendo sempre que quem está na institucionalidade tem que ter essa conexãop com quem está na base formulando", afirmou.