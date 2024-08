Governo Jerônimo já tem nome para pasta de Políticas para as Mulheres

O anúncio oficial das mudanças deve ocorrer entre a quarta-feira, 24, e a quinta-feira, 25, pelo próprio governador - Foto: AscomALBA/AgênciaALBA

Com a ida da secretária de Políticas para Mulheres (SPM), Elisângela Araújo, para o cargo de deputada federal suplente, após o pedido de licença de Zé Neto (PT), que se dedicará à eleição em Feira de Santana, a deputada estadual Neusa Cadore (PT) assume a pasta no governo Jerônimo Rodrigues (PT).

Em seu lugar na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), entra o petista Radiovaldo Costa, suplente de deputado que retirou sua pretensão em disputar a Prefeitura de Alagoinhas, após uma articulação da cúpula do partido na cidade.



O Portal A TARDE apurou que a dança das cadeiras no governo se dá após uma forte articulação dentro da base petista, regada por compensações e descontentamentos.

O anúncio oficial das mudanças deve ocorrer entre a quarta-feira, 24, e a quinta-feira, 25, pelo próprio governador. O martelo sobre as mudanças foi batido nesta terça, 23.

A compensação fica em torno de Radiovaldo, que decidiu abrir mão da disputa em Alagoinhas e ganhará o cargo de suplente na Alba. Neusa Cadore, parlamentar com mandato voltado justamente para a política para mulheres, herdará a secretaria de mesmo nome. Ela possui grande apreço do governador Jerônimo Rodrigues.

Cadore é autora da lei que cria o Selo Lilás, programa criado pelo governo para certificar as primeiras empresas comprometidas com as pautas femininas.

Ao Portal A TARDE, Radiovaldo falou sobre as chances de assumir o mandato de deputado.

"Estou pronto e à disposição do próprio PT para continuar fortalecendo o nosso grupo político. Eu também espero corresponder as expectativas [caso seja confirmado a minha entrada na Alba] das cidades que eu tiver votação: parte em Salvador e Alagoinhas, que foram onde eu tiver as maiores votações", disse.

Cadore, por sua vez, optou pelo mistério ao ser questionada sobre o assunto: "É preciso aguardar um pouco".

O descontentamento fica por conta da própria Elisângela, que mesmo sendo elevada a deputada federal enquanto Zé Neto foca na eleição em Feira, percebeu um movimento dentro do partido em torno da candidatura de Lucas Reis para deputado federal.

Assessor de Wagner, Lucas Reis é considerado um "menudo" no partido. Cria do senador Jaques Wagner e do presidente do PT, Éden Valadares, ele é cotado para ser a renovação da sigla em 2026.