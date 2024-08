Saiba quem é Elisângela Araújo, nova deputada federal pela Bahia

Elisângela assumirá em Brasília a cadeira que era de Zé Neto, agora dedicado exclusivamente à campanha em Feira - Foto: Divulgação

A Bahia tem uma nova deputada federal. Trata-se da agricultora Elisângela Araújo (PT), que ocupava a titularidade da Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM) no governo de Jerônimo Rodrigues (PT). Ela assume, em Brasília, a cadeira que era ocupada por Zé Neto (PT), que se licenciou do mandato para se dedicar exclusivamente à sua campanha para a prefeitura de Feira de Santana.

Elisângela nasceu em Valente e iniciou sua militância política nas comunidades rurais da região sisaleira, com base na Teologia da Libertação, orientação marxista da Igreja Católica. Filiada ao PT, ela cresceu nos movimentos sociais, se tornando coordenadora-geral da Federação Nacional da Agricultura Familiar (Fetraf); presidenta do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (Sintraf) de São Domingos; e diretora da CUT Bahia.

A agricultora também atuou na Diretoria Executiva da CUT Nacional por três mandatos, chegando a ser secretária geral do Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais (DNTR/CUT) e secretária agrária no Diretório Nacional do PT.

Sua trajetória eleitoral começou em 2014, quando teve 31 mil votos para deputada federal. Depois, em 2018, mais que dobrou sua votação, chegando a 64 mil. Com o apoio do senador Jaques Wagner (PT-BA) — de quem foi assessora parlamentar —, Elisângela alcançou 73 mil votos em 2022, o que a levou à condição de suplente, possibilitando a assunção da cadeira na Câmara com a saída de Zé Neto.

Antes de assumir a SPM em janeiro de 2023, ela foi uma das coordenadoras do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Agrário do Governo de Transição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília, entre novembro e dezembro de 2022.

A chegada de Elisângela Araújo para o lugar de Zé Neto, inclusive, tem sido tratada internamente como a manutenção da representação de Feira de Santana no Congresso Nacional, já que a agricultora também mora na cidade.

Com a saída de Elisângela da SPM para a Câmara dos Deputados, a chefe de gabinete da pasta, Aldinha Sena, deverá assumir o posto de forma interina. O PT ainda tenta indicar um nome mais ativo na legenda para a vaga, o que dependerá da concordância do governador Jerônimo Rodrigues.

