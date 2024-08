Jerônimo questiona Zé Ronaldo sobre Colbert Martins: “É cria de quem?"

"É preciso que ele explique para a sociedade de Feira o que eles fizeram com a cidade" - Foto: Divulgação

Depois da desistência do deputado Pablo Roberto (PSDB) para apoiar e ser vice de Zé Ronaldo (União Brasil) em Feira de Santana, o governador Jerônimo Rodrigues teceu críticas ao ex-prefeito feirense e ao atual gestor, Colbert Martins (MDB), questionando-os sobre feitos no município.

“É impressionante como foi o Zé Ronaldo, o ex-prefeito, que indicou o atual prefeito. É preciso que ele explique para a sociedade de Feira o que eles fizeram com a cidade. A cidade está maltratada, só tem um hospital. Agora anunciaram um hospital e eu perguntei se ele é verdadeiro ou é somente no período eleitoral. Se for, não serve. A gente não trabalha assim. Nós não estamos brincando com o povo. Eu já pedi para a secretária Roberta analisar e já vimos que é um hospital de 15 leitos. Para Feira de Santana? Não dá, é uma cidade rica e que tem condições de ter parceria com o Governo do Estado e criar um ambiente de UPAs e UBSs, que estão fechadas. Não se justifica. Depois eles vão para a imprensa dizer que a regulação não está boa", afirmou o governador.

Jerônimo disse ainda que pretende anunciar uma ampliação no Hospital Clériston Andrade em breve para atender ao município.



"Quem é de Feira e região sabe como era o Clériston e como está hoje. Eu quero muito fazer e acompanhar o debate de Feira de Santana sobre o que é que o pré-candidato Zé Ronaldo vai explicar para o povo de Feira e o que ele tem a ver com Colbert", disse

É cria de quem? Quem foi que emplacou Colbert Martins para governar Feira de Santana? Eu quero ver o que é que ele vai criticar. Ele tem alguma crítica ao modelo do atual prefeito na saúde, na educação? Se ele explicasse isso, ia ser de bom tamanho. Mas vai ser um bom debate. Ele já emplacou dois prefeitos e saiu ileso. Agora vai sair ileso de novo? Jerônimo Rodrigues - Governador da Bahia

“Do lado de cá, eu quero muito dizer ao povo de Feira que eu como feirense da Queimadinha, professor da universidade, eu preciso de um prefeito que possa fazer as parcerias com o governo. Porque não tenho tido essa oportunidade", afirmou Jerônimo, que revelou ainda que Zé Neto fará anúncios importantes ainda nesta semana.

“Ontem eu fui almoçar com Zé Neto e alguns secretários. Ele vai convocar uma coletiva para anunciar algumas novidades. Sem spoiler, não é o nome do vice ainda. Isso só na semana que vem. Mas é uma novidade boa. Nós avaliamos um plano de intensificação da presença dele com movimentos de vereadores dentro do município de Feira de Santana e eu espero que a gente se sobreponha. Em uma última pesquisa realizada aponta Zé Neto quando candidato de Jerônimo, Rui e Lula ele abre uma distância de quase 15%. Eu espero que esses números se consolidem. Sabemos do desafio que é disputar contra uma máquina que é a de Feira de Santana. Mas do lado de cá temos uma expectativa muito boa de um cansaço", concluiu o governador.