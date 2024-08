Jerônimo alfineta sindicatos: "Os respeito e quero ser respeitado"

Jerônimo afirmou que pretende manter diálogos com as diferentes entidades e cobrou respeito - Foto: Lula Bonfim/Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues não poupou palavras para falar de sua relação com os diferentes sindicatos que representam os servidores do Estado.

Durante evento onde anunciou a ampliação do efetivo das forças policiais do Estado nesta segunda-feira, 22, Jerônimo afirmou que pretende manter diálogos com as diferentes entidades e cobrou respeito.

"Isso aqui [anúncios] não tem nenhum efeito ou desejo eleitoral, até porque essa é uma ação que extrapola o momento eleitoral. Os movimentos...quero muito que a gente possa manter o respeito, porque se a gente tiver a delicadeza de saber como que a gente faz...eu sou de movimento, minha origem é de lá, eu não vou nunca abafar ou destruir movimentos", disse.

"Mas eu quero receber da mesma forma em que os trato. Eu os trato bem e quero ser bem tratado. A minha passagem pelo governo é de quatro anos, eu volto para o meu lugar de origem e os movimentos continuam. Então, é fundamental para a gente ter essa clareza e esse pacto entre a gente", pontuou Jerônimo.