"Tudo o que nós fazemos é pela vida”, diz Jerônimo a policiais

No ato, Jerônimo realizou o chamamento de candidatos de concursos já realizados e novos processos seletivos - Foto: Lula Bonfim/Ag. A TARDE

Durante anúncio de ampliação do efetivo das forças policiais do Estado nesta segunda-feira, 22, o governador Jerônimo Rodrigues mandou uma mensagem aos policiais da Bahia e pediu que os servidores atuem pela vida das pessoas.

No ato, Jerônimo realizou o chamamento de candidatos de concursos já realizados e novos processos seletivos, além de ter feito a entrega de kit de equipamentos para a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

O evento será realizado no auditório do Centro de Operações e Inteligência (COI), da Secretaria da Segurança Pública (SSP), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).



“A nossa mensagem não foi pela porta da SSP, a palavra inicial foi pela porta dos Direitos Humanos. A fala do secretário Felipe estabelece entre nós uma obrigação nossa, de que tudo o que fazemos temos que ter uma integração e começamos a falar pela vida. Tudo o que nós fazemos é pela vida. Todos os dias que vocês vestem uma farda, vocês vestem em defesa da vida, de fazer a defesa de um direito humano", disse o governador.