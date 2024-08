Secretário de Jerônimo fala sobre eleições no interior: “Diálogo"

Líder da pasta reforçou diálogo do governo com as cidades do interior da Bahia - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O secretário estadual de Relações Institucionais (Serin), Jonival Lucas, comentou na manhã desta segunda-feira, 22, sobre as eleições municipais nos interiores da Bahia e ressaltou que o “governo tem buscado fazer o entendimento com toda a sua base”.

“O principal sinal do governador tem sido tentar fazer todo o alinhamento possível em todas as cidades da Bahia, onde há divergências partidárias da base. Então, o nosso primeiro ponto é tentar ajustar para que a gente possa sair unido e não tendo essa possibilidade, é costurar para que a campanha seja, da melhor forma possível, conduzida dentro dos partidos da base. O governador também tem participado de algumas convenções, vai marcar ainda o calendário, [mas] nós estamos ajustando de acordo com as agendas marcadas no interior”, disse, durante evento de anúncio de ampliação do efetivo das forças de segurança do Estado.

O líder da pasta também reforçou que o governo tem dialogado com as cidades com mais de um pré-candidato da base que não conseguiram ainda entrar em um acordo para sair apenas um representante.

“Não há uma previsão de intervenção por parte do governo, é evidente que o governador está buscando a todo o momento que haja o entendimento da base, né? Nós estamos buscando diálogo, tem sido feito esses diálogos permanentes”, declarou.

Jonival também detalhou o processo da pré-disputa com mais de um candidato de base e citou como exemplo Juazeiro, cidade a 512,8 km de Salvador

“É evidente que cada pré-candidatos se sinta mais preparado para a assumir a prefeitura de Juazeiro, nesse caso específico, mas a ideia geral é de que a gente possa costurar o máximo possível, chegando à exaustão para que a gente possa ter um nome e aglutine todas as forças políticas ligadas ao governo no município de Juazeiro, não só lá como todos os outros municípios, a gente tem buscado fazer esse diálogo para que a gente possa ter uma base unida e que a gente possa fortalecer ainda mais a posição do governo nessa cidades. Nem sempre há possibilidade desse consenso, mas a ideia é que no geral a gente vá à exaustão nesses diálogos para que a gente possa afunilar cada vez mais a base do governo”, afirmou.



VEJA MAIS

>> Secretário de Direitos Humanos exalta programa 'Bahia Pela Paz'

>> Werner defende segurança pública da Bahia e investimento em tecnologia