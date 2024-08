Governo da Bahia deve decidir até setembro sobre novos concursos

Governo da Bahia deverá anunciar novos concursos públicos ainda em 2024 - Foto: Morgana Sampaio | GOVBA

Novos concursos públicos poderão ser anunciados pelo governo da Bahia nos próximos meses. De acordo com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), em fala na manhã desta segunda-feira, 22, a gestão estadual deverá decidir até setembro sobre futuros processos seletivos, para preencher as necessidades do serviço público do Estado.

A maior limitação do governo, neste momento, para a ampliação do quadro de servidores é, segundo Jerônimo, a questão orçamentária. O governador defendeu responsabilidade com as contas do Estado, para que sua gestão não assuma compromissos que não conseguiria honrar.

“O fator que pode, por algum motivo, limitar a gente poder estender um grande quantitativo de policiais e profissionais da segurança pública é o orçamento. Eu sempre faço a conta casando o que eu preciso e o que é que eu tenho. Agora, depois das contas feitas, a gente conseguiu agora chamar mais profissionais do cadastro de reserva, trazer tanto para o DPT quanto para os bombeiros e para a Polícia Civil e Militar”, afirmou Jerônimo.

Segundo o petista, a contratação de servidores não deve ser contabilizada, do ponto de vista orçamentário, apenas considerando a questão salarial, mas também todas as consequências de um quadro pessoal maior.

“Sempre haverá necessidade [de novas contratações], mas a gente vai ter que ver as condições, inclusive de arcar com salário. E não é só salário. Quando a gente aumenta um quantitativo desse, nós temos que botar mais viaturas, o custeio aumenta, com energia, com água, de telefonia. Faz parte do processo. Não é só o salário do servidor. A conta é da infraestrutura”, explicou o governador.

“Estamos cuidando de um calendário muito assertivo. Espero que, nesse mês de agosto, ou no máximo em setembro, a gente possa apresentar a vocês o que nos resta ainda de potencial de novos concursos para este ano”, concluiu Jerônimo.

