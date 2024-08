“Que procurem seus advogados”, diz Jerônimo sobre corruptos no Inema

Jerônimo afirmou que não fará defesa de servidores envolvidos em corrupção - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) comentou na manhã desta segunda-feira, 22, a operação realizada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na última sexta-feira, 19, que investiga servidores e ex-servidores do Inema (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) que estariam envolvidos na venda de licenças ambientais para fazendeiros da região oeste do estado.

Jerônimo deixou claro que não defenderia os servidores envolvidos no esquema de corrupção. Segundo o governador, o foco é punir os responsáveis e não deixar que o caso afete a credibilidade do Inema.

“Conversei com o secretário do Meio Ambiente, Eduardo [Sodré]. Ele estava preocupado, porque é claro que não deixaremos manchar — por uma ação equivocada de um profissional, de dois ou de três — a imagem e a responsabilidade dos técnicos, dos profissionais que atuam no Inema, que eu confio bastante, inclusive do movimento ambientalista, que ajuda bastante a gente com as críticas”, declarou o governador.

“A minha palavra para o secretário foi: quem andou na linha de forma equivocada, que procure seu advogado. Eu não vou defender, não vou querer que a imagem do Estado ou da Secretaria seja maculada ou seja suja por qualquer profissional, ou até mesmo cargo de confiança, que às vezes a gente faz”, acrescentou Jerônimo.

O petista relembrou sua formação em Engenharia Agrônoma e lamentou a possibilidade do caso afetar a imagem do trabalho realizado pelos profissionais do Inema, voltando a repetir que os servidores envolvidos no caso de corrupção deverão se defender por si próprios.

“Eu, inclusive, por ser engenheiro agrônomo e por ser do movimento, entendo muito bem a responsabilidade de uma licença ambiental. O prejuízo que causa é à imagem do serviço público e à imagem do meio ambiente. Então, quem andou fora da ética profissional, que procure seus advogados”, afirmou o governador.

Jerônimo ainda aproveitou para elogiar o trabalho realizado pelo Ministério Público da Bahia, que revelou o caso de corrupção no Inema, com seis servidores tendo recebido R$ 16,5 milhões para facilitar ilegalmente a concessão de licenças ambientais e autorizações de supressão de vegetação entre 2019 e 2023.

“Eu quero valorizar aqui cada iniciativa que o Ministério Público, a Defensoria ou o TJ, quando faz com seriedade. Da mesma forma que a gente reage quando a gente não concorda. Então, é preciso fazer, tirar a limpo e punir aqueles que precisam de punição”, concluiu o gestor estadual.

