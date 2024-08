Segurança Pública será pauta de reunião de Jerônimo em Brasília

Anúncio sobre o encontro em Brasília foi realizado durante evento de oficialização da ampliação do efetivo das forças de segurança do Estado - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou na manhã desta segunda-feira, 22, que viajará para Brasília para um encontro com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

O gestor baiano detalhou que a reunião servirá para apresentação da experiência do programa Bahia Pela Paz — política de segurança pública no estado que atua em comunidades de Salvador e do interior.



“Nós vamos sentar de tarde, apresentar o que nós estamos fazendo e o que nós queremos de ajuda da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Ministério da Justiça”, disse.

Jerônimo detalhou, ao ser questionado pelo Portal A TARDE, que a iniciativa sobre a viagem acontece após encontro entre ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e oito outros governadores dos estados da região Nordeste em jantar que ocorreu há cerca de 15 dias, em Fortaleza, no Ceará.

“Nós tratamos da dívida dos Estados com a União e o segundo ponto foi colocar na mesa do presidente Lula o nosso desejo de fazermos uma política de segurança pública nacional, com interesse naturalmente nos estados do Nordeste. Lula pediu para que nós pudéssemos apresentar quais são as demandas e nós [governadores] já fizemos uma parte disso”, declarou, ao acrescentar que o mandatário também irá conversar com os ministros da área e que os representantes do governo do setor que já foram governadores.

“Então essas propostas [dos ministros], eu quero entender o que é, o que é que estão pedindo e depois disso ele chamará uma reunião com os governadores e seus respectivos da área de Segurança Pública. Então ele [Lula] está em um momento de analisar o que nós enviamos”, afirmou.

Jerônimo disse ainda que amanhã levará para o ministro Lewandowski os pontos demandados.

“Aquilo que Lula for fazer, enviando um projeto de lei para o Congresso, nós temos que esperar, mas aquilo que a gente puder fazer logo de imediato, equipamentos, mais recursos, uma parceria para ação nos presídios, nós vamos solicitar tudo isso. [...] Nós temos que entender o que é que será posto lá para que a gente possa analisar e junto com isso, aquilo que a gente pode amanhã já ter um ok do Lewandowski, trazendo para a Bahia, inclusive na área de direitos humanos, nós temos uma apresentação a fazer para eles, então estarei amanhã com meus secretários para apresentar para o ministro e aguardar qual é o calendário de relação com o Congresso”, declarou.

O anúncio sobre encontro em Brasília foi realizado durante evento de oficialização da ampliação do efetivo das forças de segurança do Estado. Junto com o secretário de segurança pública Marcelo Werner no Centro de Operações e Inteligência (COI), da Secretaria da Segurança Pública (SSP), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).