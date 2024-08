Jerônimo convoca 4 mil novos agentes para a Segurança Pública

Viatura da Polícia Civil da Bahia - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O governo da Bahia convocou nesta segunda-feira, 22, um total de 4.263 agentes de Segurança Pública, entre policiais militares, civis, peritos e bombeiros, todos já aprovados em concursos públicos ou processos seletivos para REDA (Regime Especial de Direito Administrativo).

O anúncio foi feito em evento com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o secretário de segurança pública Marcelo Werner no Centro de Operações e Inteligência (COI), da Secretaria da Segurança Pública (SSP), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Foram convocados 2.512 soldados para a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), sendo 2 mil aprovados no último consurso público, em 2022, e outros 512, originados no cadastro de reserva.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) ganhará 300 novos soldados, sendo 200 do concurso de 2022 e outros 100 reservistas.

Jerônimo também anunciou a realização de um novo concurso, a ser convocado nos próximos meses, com 100 vagas para oficiais da Polícia Militar, 90 para oficiais dos Bombeiros, além de outras 16 vagas para o quadro de saúde da PM-BA e 24 para o quadro de saúde do CBMBA.



Para a Polícia Civil foram 19 vagas para policiais, que serão preenchidas nos aprovados por processos seletivas REDA.

Além disso, 595 peritos foram convocados para compor o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Outras 166 vagas serão preenchidas via REDA.