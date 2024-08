Procurados por homicídios e tráficos são inseridos ao Baralho do Crime

- Foto: Divulgação/SSP-BA

Cinco novos criminosos investigados por homicídios e tráfico de drogas foram adicionados ao Baralho do crime, ferramenta que lista os criminosos mais procurados da Bahia. A atualização da ferramenta ocorreu neste sábado, 20.



Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), Edson Silva de Santana, conhecido como “Jegue”, foi inserido na carta “Rei de Ouros”. Exercendo a função de líder do tráfico de drogas em Salvador e na RMS, ele integra, pela segunda vez, a ferramenta, após a primeira inserção em agosto de 2021, na carta “Rei de Copas”.



A SSP-BA destacou que Edson Silva Santana foi alvo da operação batizada de “Tacho”, que buscou apurar a existência de uma associação entre ele e outros denunciados, suspeitos de integrar uma facção envolvida com tráfico de drogas, homicídios, entre outros crimes.



A carta “Dez de Ouros” passa a apresentar o rosto de Demilson Sales das Neves, o “Tutuca”, que possui mandado de prisão por organização criminosa e tráfico de drogas. O indiciado tem como área de atuação o bairro de Pernambués, em Salvador. Ele é responsável pela distribuição de drogas, armas e munições para ataques contra grupos rivais.



Ainda no naipe de “Ouros”, a carta Oito passa a apresentar o rosto de Fábio Souza dos Santos, o “Geleia”. Procurado por homicídio, ele tem como área de atuação o município de Camaçari. O foragido fugiu do sistema prisional em outubro de 2023 e foi denunciado pelo Ministério Público como o mandante da morte do percussionista Renato Santos Evangelista Sobrinho.



O crime ocorreu em novembro de 2021, no bairro de Catu de Abrantes, em Camaçari. De acordo com as investigações, traficantes que pertencem a um grupo criminoso que age na região não gostaram de ter uma pessoa de Portão, situado no município de Lauro de Freitas – onde outro grupo detém o poder – fazendo uma apresentação.



Atuante no município de Itabuna, distante 430 km de Salvador, Charles Lopes Teles de Andrade, conhecido como “Charlinho”, passa a representar a carta “Sete de Ouros”. O procurado possui mandado de prisão por homicídio e porte ilegal de arma de fogo. De acordo com a Denúncia do MP, no dia 28 de fevereiro de 2010, “Charlinho” matou a tiros Uemerson Aragão dos Santos, conhecido como “Psicose”. Na ação, mais três pessoas que estavam em um bar situado no bairro Nova Ferradas, em Itabuna, também foram atingidas.



No local ocorria uma apresentação de uma banda, quando “Charlinho” chegou atirando contra Uemerson, sendo o crime praticado de modo que impossibilitou qualquer chance de defesa das vítimas, que foram surpreendidas pelos disparos, quando estavam em um momento de lazer.



Por fim, a carta “Três de Ouros” passa a ser ocupada por Allan Rodrigues dos Santos Caetano, o “3 BOND” ou “Sete”. Integrante de uma organização criminosa, ele é responsável pelo tráfico de drogas nas localidades da “Casinha”, “Cepel” e “Ceasa”, em Salvador. Informações apresentadas pelo Ministério Público apontam que Allan possui uma personalidade violenta e propensa à prática de crimes dolorosos contra a vida.



A SSP-BA ressaltou que Informações que podem contribuir com o trabalho policial e ajudar na captura desses e de outros foragidos podem ser repassadas por meio do telefone 181 (Disque Denúncia) ou através do site disquedenuncia.ssp.ba.gov.br. O Disque possui dispositivo tecnológico que impede a identificação do número do denunciante, garantindo o sigilo total das ligações.