Jerônimo deve apoiar vice-prefeito de Quijingue contra nome do PT

Romerinho, Jerônimo e Nininho, juntos durante passagem do governador por Quijingue - Foto: Reprodução

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) deve ficar em lado oposto ao seu próprio partido em alguns municípios da Bahia. É o caso de Quijingue, na região sisaleira, onde o vice-prefeito Romerinho (Avante) deverá receber o apoio do gestor estadual para chegar ao comando da prefeitura local, na disputa contra Saulo da Arena (PT).

De acordo com apuração do Portal A TARDE, Jerônimo já chegou, inclusive, a gravar um vídeo em apoio a Romerinho, a ser utilizado pelo candidato da situação durante a campanha eleitoral.

A decisão do governador cumpre os princípios estabelecidos por ele mesmo nas reuniões do conselho político governista: apoiar aqueles que lhe apoiaram durante as eleições de 2022. Foi o caso do prefeito de Quijingue, Nininho Gois (Avante). Mesmo filiado ao PL na época, o gestor municipal bancou a candidatura de Jerônimo desde o início, ganhando moral no Palácio de Ondina e, consequentemente, suporte para a escolha de seu sucessor.

A clara preferência de Jerônimo gerou incômodos no PT de Quijingue, que sempre fez oposição a Nininho e Romerinho. Na Executiva Estadual do partido, porém, prevaleceu o entendimento de que o governador tomou a decisão correta, para manter sua aliança firme visando a reeleição em 2026.

As filiações de Nininho e Romerinho ao Avante, inclusive, ocorreram sob a orientação de Jerônimo, que segue trabalhando o fortalecimento da legenda liderada pelo ex-deputado federal Ronaldo Carletto (Avante). O ex-parlamentar tenta, por sua vez, se viabilizar como nome para a chapa majoritária governista nas próximas eleições estaduais, seja como candidato ao Senado Federal, seja como vice-governador.

Aliança

Além do reforço de Jerônimo Rodrigues e de Carletto, a pré-candidatura de Romerinho tem o apoio também de legendas de oposição. O PL, carregado pelo deputado federal Jonga Bacelar (PL-BA), e o União Brasil, puxado pelos deputados estaduais Marcinho Oliveira (União Brasil) e Marcelinho Veiga (União Brasil), devem compor a coligação da situação contra Saulo da Arena.

O PP, influenciado pelo deputado estadual Niltinho (PP) — que está cada vez mais próximo do Avante —, também integrará a coligação de Romerinho.