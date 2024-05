“Meu nome está à disposição”, diz Carletto sobre Senado em 2026 | A TARDE

O presidente do Avante na Bahia, Ronaldo Carletto, admitiu neste sábado, 4, que tem seu nome colocado para possivelmente disputar uma vaga no Senado Federal em 2026. Hoje líder do segundo maior partido do estado em número de prefeituras, o ex-deputado federal deixou claro que não descarta a possibilidade de compor a chapa majoritária governista nas próximas eleições estaduais.

“Eu nunca pensei mais nisso. Mas meu nome está à disposição, como sempre, senão eu não estaria hoje presidente de um partido. Quem está na política não pode dizer que não vota ou que não quer ser votado. Então, tudo é possível”, admitiu Carletto, durante evento de seu partido no Centro de Convenções de Salvador.

Segundo ele, a possibilidade ventilada durante o ano de 2023 de uma filiação do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), ao Avante, é mera especulação, nunca tendo sido tratada por nenhuma das partes.

“São especulações. Não existe. O ministro Rui Costa foi governador, é do Partido dos Trabalhadores e tem raízes naquele partido. Com certeza e convicção, isso aí é tudo boato. Não tem nada”, garantiu o presidente estadual do Avante.

Carletto ainda revelou que o partido, neste momento, possui 62 prefeitos, 46 vice-prefeitos e 462 vereadores no estado da Bahia, perdendo nesses números apenas para o PSD. A intenção, porém, é aumentar esses dados nas eleições de 2024.

“Neste exato momento, nós temos 180 candidatos a prefeito e 90 candidatos a vice-prefeito. É lógico que, até o registro da candidatura, tem outros acordos. Alguns vão fazer acordo e outros vão continuar. Espero que, de partida, a gente tenha uns 150 ou 160 candidatos [a prefeito] e mais uns 70 a 80 vice-prefeitos”, avaliou.

De acordo com o ex-parlamentar, a intenção do Avante é ajudar os governos de Jerônimo Rodrigues (PT) na Bahia e de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Brasil, através do trabalho nas casas legislativas. Para Carletto, ter espaço na chapa majoritária em 2026 deve ser mera consequência desse esforço.

“Nós estamos pensando hoje em ajudar o governador Jerônimo, como estamos fazendo. Tanto na Assembleia, quanto no Congresso Nacional, a gente está ajudando o governo Lula em Brasília e, aqui na Bahia, estamos ajudando o governo Jerônimo. Isso [candidatura chapa majoritária em 2026] é uma consequência e a gente não está pensando nisso. Nós somos de grupo e grupo se faz para trabalhar”, disse Carletto.

“Com certeza e convicção, o Avante, como todo partido, quer participar. Mas isso requer negociação, requer conversa, e a gente não está aqui para tomar a vaga de ninguém. Ao contrário: nós estamos aqui para somar esforços”, concluiu.

Publicações relacionadas