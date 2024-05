Líder do PP na Alba estuda mudança para o Avante em 2026 | A TARDE

Quando era vice-governador da Bahia, o atual deputado federal João Leão (PP) afirmava que a base de sustentação do governo do estado era um “teodolito”, formado por PT, PSD e PP. Mas as mudanças que ocorreram às vésperas do período eleitoral de 2022 tiraram o PP desse tripé, abrindo um espaço que imaginava-se que seria ocupado pelo MDB.

Imaginava-se, mas não se imagina mais. Com o apoio do governador Jerônimo Rodrigues (PT), do ministro Rui Costa (PT) e do senador Jaques Wagner (PT), o ex-deputado federal Ronaldo Carletto deixou o PP para assumir o comando do Avante na Bahia. A ideia é que a legenda, sob nova liderança, fechasse o novo “teodolito” de sustentação do governo da Bahia, plano que segue para se confirmar nos próximos meses.

Além do deputado federal Neto Carletto (PP-BA), sobrinho de Ronaldo, o Avante já atraiu, desde o ano passado, para seus quadros outros parlamentares de mandato: os deputados estaduais Nelson Leal (PP), Felipe Duarte (PP), Binho Galinha (PRD) e Laerte do Vando (PSC).

Apesar de ainda estarem nos partidos que os elegeram, pelo menos quatro desses cinco parlamentares já atuam no Avante. A exceção é o deputado Binho Galinha que, envolvido em uma grande investigação da Polícia Federal sobre milícia e contravenção em Feira de Santana, se afastou dos debates internos.

O Avante também cresceu entre os prefeitos. Com quatro gestores municipais eleitos em 2020, o partido já tem 62 chefes de Executivo municipal nos seus quadros, além de 46 vice-prefeitos e 462 vereadores. A maioria deles foi eleita pelo PP, mas mudou de partido para acompanha Ronaldo Carletto em sua nova jornada.

Agora, o PP pode sofrer um novo baque. Conforme apuração do Portal A TARDE, o líder do partido na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado estadual Niltinho, tem tudo para deixar o partido na próxima janela partidária e se juntar ao Avante. Cada vez mais próximo de Carletto, o parlamentar faz seu movimento com parcimônia, mas esteve presente no grande evento de Carletto realizado neste sábado, 4, em Salvador.

Niltinho é próximo dos grandes caciques do PT na Bahia, especialmente o ministro Rui Costa, e tem o forte desejo de apoiar a reeleição de Jerônimo em 2026. Porém, as conversas internas no PP apontam que a legenda deve ficar na oposição nas próximas eleições estaduais, o que fez com que Niltinho se aproximasse definitivamente do projeto do Avante.

Perguntado pelo Portal A TARDE sobre a possível mudança de partido, Niltinho negou que tenha mantido conversas sobre isso, mas jogou a decisão sobre o assunto para a próxima janela partidária, em 2026.

“Não existe nenhuma discussão nesse sentido. A gente sabe que essas janelas eleitorais acontecem no ano da nossa eleição. Então, qualquer mexida ou qualquer mudança que eventualmente houvesse só aconteceria ou só vai acontecer em 2026. Eu tenho sido respeitado e acolhido no meu partido, no PP, sou líder da bancada do PP na Assembleia. Mas qualquer discussão nesse sentido é possível, né?”, deixou no ar o parlamentar.

O líder do PP na Alba deixou claro que a decisão final deve passar também por conversas com Jerônimo, Rui e Wagner.

“Qualquer deputado pode fazer alguma mudança partidária quando chegar a janela. Mas lhe confesso que a gente não tem discutido isso. Também ouvirei o governador Jerônimo Rodrigues, também os amigos e líderes do processo, como o senador Wagner, como o ministro Rui Costa. Enfim, aqueles que são nossos grandes caciques da política. A gente precisa ouvir a voz da experiência”, sinalizou Niltinho.

Até 2026, porém, a tendência é que Niltinho — que visa, inclusive, ocupar a presidência da Assembleia nos próximos anos — mantenha as aparências dentro do PP, atuando dentro das instâncias de seu atual partido.

“Até então, vamos continuar aí firme, trabalhando dentro do Progressistas. E aqui também quero saudar o presidente do partido, o deputado Mário Negromonte Júnior”, concluiu Niltinho, em entrevista ao Portal A TARDE.

