Avante faz nova investida sobre partidos da base de Jerônimo; entenda

O Avante está crescendo. Desde que o ex-deputado federal Ronaldo Carletto deixou o PP e assumiu a liderança do partido na Bahia, diversos quadros políticos estão acompanhando a movimentação e se juntando à legenda, que tenta se viabilizar como terceira força da base de apoio ao governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Apesar de negar a intenção de mudar de legenda, o deputado federal Neto Carletto (PP-BA), sobrinho de Ronaldo, está atuando nos bastidores para atrair prefeitos e outras lideranças políticas do interior para o partido hoje comandado pelo tio. Foi o caso, por exemplo, do prefeito de Itanagra, Marcus Sarmento, que deixou o PP e se filiou ao Avante no mês de julho.

Nos bastidores, conforme apurado pelo portal A TARDE, a filiação de Neto Carletto ao Avante é dada como certa na próxima janela partidária, em fevereiro de 2026. Até lá, visando manter seu mandato na Câmara dos Deputados, o parlamentar deve seguir no PP, que se mantém curioso para saber como será a atuação dele nas próximas eleições municipais, em 2024.

Mas não é apenas Neto Carletto quem tem tudo encaminhado para deixar o PP e se juntar ao Avante. São os casos também dos deputados estaduais Nelson Leal e Felipe Duarte, que têm mantido uma maior distância do atual partido e aparecido em eventos da legenda de Ronaldo.

Outros dois deputados estaduais da base de Jerônimo já têm tudo acertado para se juntar ao Avante: Binho Galinha (Patriotas) e Laerte do Vando (PSC). Eles devem se juntar ao novo partido no médio prazo, também visando manter seus mandatos, de olho nas regras de fidelidade partidária.

Netto Carletto, Nelson Leal, Felipe Duarte, Binho Galinha e Laerte do Vando foram cinco parlamentares que estiveram nesta segunda-feira, 21, com Ronaldo Carletto em uma reunião na sede do Avante, tratando da organização do partido para as eleições municipais de 2024.

Uma foto foi registrada e publicada nas redes sociais na manhã desta terça, 22, com as presenças ainda do deputado estadual Patrick Araújo (Avante); do secretário estadual Tum (Avante), da Agricultura; do secretário-geral estadual do partido, Pablo Barrozo; do ex-deputado estadual Humberto Cedraz (Avante); e do ex-prefeito de Monte Santo (PSC), Vando. Apenas Felipe Duarte preferiu não aparecer na imagem, mantendo a discrição.

Ex-presidente do Avante na Bahia, o deputado federal Pastor Sargento Isidório não esteve presente no encontro.

De acordo com apuração do portal A TARDE, o Avante já conseguiu a filiação de 57 prefeitos no interior da Bahia e tem a perspectiva de chegar a 70 gestores municipais até as eleições de 2024.

A movimentação do Avante faz parte de uma tentativa de Ronaldo Carletto de se viabilizar como um dos nomes a compor a chapa majoritária de Jerônimo Rodrigues nas eleições de 2026, se unindo a PT e PSD como maiores partidos da base aliada e ocupando um dos postos de postulantes ao Senado.