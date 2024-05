Wagner confirma candidatura à reeleição para o Senado em 2026 | A TARDE

O senador Jaques Wagner (PT) confirmou à imprensa, neste sábado, 4, que deve tentar a reeleição no Congresso Nacional nas eleições de 2026.



Eleito para o primeiro mandato no Senado em 2018, Wagner sinalizou o desejo durante a convenção do Avante. O petista ainda minimizou uma possível briga por espaço dos demais partidos na chapa majoritária encabeçada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

“O futuro a Deus pertence. Óbvio que cada um que cresce, almeja. Por enquanto, esse debate de 2026, na minha opinião, não está posto. A não ser a questão de Jerônimo, que seguramente será candidato à reeleição, a minha candidatura em 2026, que está posta. A chapa não está montada”, explicou Wagner.

O senador ainda fez um afago ao Avante, presidido pelo aliado Ronaldo Carletto.

“Está de parabéns o Avante baiano e nacional. Eu fico feliz porque o grupo vai incorporando novas lideranças, ou lideranças que já estavam aqui, mas resolveram mudar de partido, é uma decisão muito pessoal. A festa bonita, um número de prefeitos ou candidatos a prefeito, ou ex-prefeitos é muito grande. É uma demonstração de que o trabalho está sendo bem feito. Eu lembro que os dois primeiros deputados federais do Avante na Bahia foram feitos pelo nosso grupo, em 2018”, disse o senador.

“Desde que o Avante se juntou ao nosso grupo que vem crescendo. Eu acho que essa é a marca do grupo da gente. Um grupo que sempre agrega, as pessoas querem se chegar. Acredito no projeto que a gente faz. Aqui é como se fosse fermento. O cara chega aqui, o bolo dele vai crescendo. Óbvio que isso gera diferenças locais e municipais, mas acho que a gente tem maturidade para administrar essas diferenças e manter o grupo unido em torno do projeto de Jerônimo e do presidente Lula”, afirmou Wagner.

Serão duas vagas ao Senado em jogo na próxima eleição. A cadeira do senador Angelo Coronel (PSD) na chapa tem sido especulada para ficar com o ministro Rui Costa (PT), que também já manifestou o desejo de concorrer ao cargo no pleito.

