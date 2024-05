Neto Carletto nega atrito com o PP por causa do Avante | A TARDE

Filiado ao PP, o deputado federal Neto Carletto esteve na convenção do Avante, neste sábado, 4, e negou qualquer atrito por sua relação com a sigla liderada pelo tio Ronaldo Carletto.



Em fala com a imprensa, Neto ressaltou sua satisfação com o crescimento do Avante e a importância da sigla no projeto do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

“É motivo de felicidade, alegria muito grande de estar nesse evento importante, não só para o Avante da Bahia, mas para todo o Avante nacional. Eu, que com outros deputados, do PP e de outros, têm participado desse movimento, porque entendem que esse movimento não é só do avante, mas dos prefeitos da Bahia, do governador Jerônimo, do ministro Rui Costa e todos que fazem parte desse projeto, que está trabalhando muito para fazer com que a Bahia possa crescer, possa seguir os rumos do progresso, do desenvolvimento, da geração de emprego e renda, da melhoria de qualidade de vida dos baianos, essa tem sido a minha preocupação”, iniciou Neto Carletto, que completou.

“Isso é muito bem entendido por todas as lideranças. Não à toa que hoje temos hoje a presença de deputados de vários partidos, que entendem a força que Ronaldo Carletto representa para a Bahia”, explicou o deputado sobre sua presença no evento.

Questionado sobre o interesse do partido em mais espaço no governo Jerônimo Rodrigues, Neto Carletto indicou que tem conversado sobre o tema, mas negou qualquer pressão por novos cargos.

“Hoje já temos espaço na Secretaria de Agricultura, através do nosso Tum, que é um grande quadro do Avante na Bahia, e é natural que novos espaços possam vir a surgir, temos conversado sobre isso. Porém, com bastante calma, sempre procurando ajudar o governo”, disse o parlamentar, que ainda projetou cerca de 80 prefeitos eleitos pela sigla em outubro.

“Hoje o partido está trabalhando com 190 candidatos em toda Bahia. Eu acredito em uma média de 50%, para a gente chegar a 80, 85 prefeitos, e consolidar a força desse partido, que já é o segundo maior da Bahia”, finalizou.

