Saiba quem é Radiovaldo Costa, suplente que assumirá cadeira na Alba

Com a ida da deputada estadual Neusa Cadore (PT) para o comando da Secretaria de Política para Mulheres (SPM), uma nova vaga se abriu na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A movimentação garante a ascensão ao parlamento baiano do sindicalista Radiovaldo Costa (PT), ligado ao Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro), que deve tomar posse nos próximos dias.

Com 58 anos de idade, Radiovaldo nasceu em Alagoinhas e é funcionário concursado da Petrobras desde 1986. Em 2023, ele foi eleito conselheiro deliberativo titular da Petros, segundo maior fundo de pensão do Brasil.

Radiovaldo chegou a ser pré-candidato à prefeitura de sua cidade natal neste ano, mas retirou seu nome em março, para declarar apoio ao então secretário municipal Gustavo Carmo (PSD), ligado ao prefeito Joaquim Neto (PSD).

Antes, o sindicalista foi vereador em Alagoinhas por três mandatos, entre 2005 e 2016, sempre pelo PT. Em seu último ano na Câmara Municipal, ele deixou o partido e se filiou à Rede Sustentabilidade, se candidatando à prefeitura da cidade. Derrotado por Joaquim Neto, ele voltou aos quadros petistas.

De volta ao PT, Radiovaldo tentou chegar à Alba em 2018, quando terminou como suplente. Em 2020, concorreu novamente à prefeitura de Alagoinhas, mais uma vez perdendo para Joaquim Neto. Por fim, em 2022, ele se lançou a deputado estadual e alcançou 45 mil votos, ocupando a terceira suplência.

Articulação

Neusa Cadore era a primeira suplente e assumiu uma cadeira na Alba com a ida do deputado estadual Osni Cardoso (PT) para a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). Posteriormente, Marcelino Galo (PT), histórico quadro da legenda na Bahia, retornou ao parlamento baiano, com a eleição de Paulo Rangel (à época, filiado ao PT) para o Tribunal de Contas dos Municípios. Essa movimentação fez com que Radiovaldo se tornasse o próximo da fila.

O representante dos petroleiros já tinha a sinalização de seu partido sobre a possibilidade de chegar à Alba desde a elaboração do acordo que firmou a aliança PT-PSD em Alagoinhas. Focado em garantir a unidade da base de Jerônimo no município e na expectativa de chegar ao parlamento, Radiovaldo topou retirar sua pré-candidatura.

De acordo com uma apuração do Portal A TARDE, cumprimento da expectativa criada em Radiovaldo se deu a partir de uma ideia do senador Jaques Wagner (PT-BA), abraçada pelo presidente estadual petista Éden Valadares.

O deputado federal Zé Neto (PT-BA) deveria se licenciar de seu mandato em Brasília, abrindo espaço para a suplente imediata, a então titular da SPM, Elisângela Araújo (PT), ex-assessora de Wagner que havia fracassado nas eleições para a Câmara em 2022. Com a movimentação dela, abriria espaço para que Neusa Cadore, que pauta sua política com base no movimento feminista, fosse alçada à pasta, possibilitando que Radiovaldo finalmente chegasse à Alba. O planejado foi cumprido.