Baiano é eleito para compor Conselho Deliberativo da Petros | A TARDE

Diretor do Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro Bahia), Radiovaldo Costa foi eleito conselheiro titular do Conselho Deliberativo (CD) da Petros, segundo maior fundo de pensão do país. O diretor da Associação de Trabalhadores Aposentados (Astape), Getúlio Cruz, compõe a dupla na função de suplente.

Radiovaldo e Getúlio concorreram com o número 65 e foram os mais votados para o CD na história da Petros. Ao todo, eles receberam o 12,922 votos e fizeram parte da chapa “Unidade Para o Futuro da Petros”, que enfrentou sete concorrentes em todo o Brasil, alcançando sozinha quase 45% do score de votação geral.

Os nomes dos representantes eleitos serão encaminhados à Diretoria Executiva da Petros para homologação e à Secretaria Executiva, que providenciará a posse, após a devida habilitação pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). A dupla terá um mandato de quatro anos, representando os empregados e aposentados do Sistema Petrobrás, que fazem parte do fundo de pensão.

Com um patrimônio de R$ 120 milhões, maior do que o PIB da Bahia, a Petros administra 33 planos de previdência complementar, entre eles o da Petrobras.

O Conselho Deliberativo é a instância máxima de governança do fundo de pensão e tem diversas e importantes funções, entre elas a de analisar e deliberar temas como alteração de estatuto social, políticas de investimentos, aplicação de recursos e nomeação e exoneração de membros da Diretoria Executiva.

Radiovaldo e Getúlio, agora conselheiros eleitos, passam a ocupar uma cadeira no Conselho, como representantes de mais de 130 mil participantes ativos e assistidos do fundo de pensão em todo o Brasil.