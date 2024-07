Adolfo Menezes faz balanço do semestre na Alba

Adolfo Menezes, presidente da Alba - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD), fez um balanço positivo dos trabalhos na Casa no primeiro semestre de 2024, em conversa com a imprensa, na tarde da quarta-feira, 26, após a aprovação do reajuste salarial dos defensores públicos.

"Terminando mais um semestre, entraremos em recesso. Agradecer aos colegas deputados, que votamos, eu como presidente da sessão não voto, mas os 62 deputados, independente da bancada, votaram todos esses projetos, principalmente do Executivo, que diz respeito a melhoria da qualidade de vida da população", iniciou Adolfo.

O presidente da Alba ainda explicou a baixa demanda de projetos dos deputados, que não podem fazer proposições que criem custos ao orçamento do estado.

"Nós temos o impedimento porque os projetos mais interessantes geram custos, e os deputados são proibidos. Portanto, os principais projetos são do Executivo e todos foram aprovados", explicou.