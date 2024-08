Radiovaldo Costa ocupará posição de vice-líder do PT na Alba

Rosemberg demonstrou também estar bastante contente com a chegada do seu antigo companheiro de movimentos sindicais - Foto: Ascom/Alba

O novo deputado estadual Radiovaldo Costa (PT), que tomou posse na manhã desta sexta-feira, 26, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), também ocupará a posição de vice-líder do PT na Casa, conforme informou o líder do governo, Rosemberg Pinto (PT) em entrevista coletiva.

Ex-dirigente do Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro-BA) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT) assume na bancada do PT, no lugar da parlamentar Neusa Cadore (PT), que se licencia para liderar a Secretaria estadual de Políticas para as Mulheres (SPM).



Rosemberg demonstrou também estar bastante contente com a chegada do seu antigo companheiro de movimentos sindicais.



| Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

“É um orgulho imenso, porque tem a categoria e o movimento sindical representado aqui na Assembleia Legislativa, que sempre foi o sonho das categorias e dele. Ele vai contribuir bastante, é uma pessoa comprometida com o projeto do Lula, do governador Jerônimo Rodrigues”, declarou.



“Eu acredito que a Casa Legislativa ganha. Ele chega com muito vigor, com uma posição que às vezes aqui na Casa não tem, que é uma posição mais específica, mais efetiva dos movimentos sociais. [...] Radiovaldo vai cumprir uma pauta específica do movimento sindical nesse primeiro momento, é lógico que com o tempo ele vai ampliando a sua relação outras pautas virão, mas é um orgulho imenso tê-lo aqui na Casa”, reforçou.