Bruno Reis explica ‘empobrecimento’ após quatro anos na prefeitura

Dados do 'emprobecimento' de Bruno constam no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - Foto: Gabriela Araújo | AG. A TARDE

A declaração de bens do candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil), apresentou uma redução de R$ 33 mil, em comparação ao ano de 2020, quando disputou as eleições pela primeira vez.

Neste ano, conforme consta no registro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o postulante ao Palácio Thomé de Souza afirmou possuir R$ 898,5 mil em bens, deste montante, R$ 17,9 mil está no banco do Bradesco; R$ 62,4 mil em cotas no fundo de investimentos BB Patrimonial e R$ 768,2 mil em Previdência da Assembleia Legislativa (Alba).

Ao Portal A TARDE, o candidato afirmou que a perda de bens está relacionada ao seu filho mais novo, Breno. Além do caçula, que completa 4 anos em agosto, Reis também é pai de Maria Fernanda, Bruno e Beatriz.

“Foi apenas uma distribuição de cotas que eu fiz para o meu novo filho Breno, que hoje é o novo integrante da minha empresa”, disse Reis, nesta quarta-feira, 31, sem se alongar sobre o assunto. Reis esteve presente na abertura da ConstruNordeste, no Centro de Convenções, no bairro da Boca do Rio.

Em 2020, no entanto, o estreante na corrida eleitoral para o Executivo soteropolitano apresentava uma declaração de R$ 931,5 mil. Dos recursos declarados, ele alegava possuir R$ 96 em conta corrente do Bradesco, R$ 316,8 mil em cotas no fundo de investimentos BB Patrimonial e R$ 614,6 mil em Previdência da Alba.

Leia também

>> Famosos disputam cadeiras na Câmara de Salvador; veja a lista

>> Policial punido pela PM tem candidatura a vereador confirmada pelo TSE