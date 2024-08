Bruno Reis detalha plano de governo voltado para sustentabilidade

No evento, Bruno ressaltou intenção de o Porto de Salvador passar a exportar produção agrícola de algodão do Oeste - Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

O prefeito Bruno Reis apresentou seu plano de governo ao setor produtivo soteropolitano, durante encontro promovido pela Fecomercio, FAEB, Fetrabase e FIEB nesta segunda-feira, 29,

No evento, Bruno ressaltou intenção de o Porto de Salvador passar a exportar produção agrícola de algodão do Oeste para o restante do Brasil e o mundo.

O prefeito pontuou ainda feitos da prefeitura que facilitam, por exemplo, a abertura de empresas na cidade, num espaço de tempo mais curto que em anos anteriores.

"A gente também tem negócios de medidas que nós já anotamos, desde a tecnologia IBI, integração a Rede Sim, reduzindo o prazo da abertura de empresas...Eram dois meses, quando o Neto chegou à prefeitura, ele me entregou com 15 dias e eu reduzi para 4 horas. Nós tiramos a exigência de alvará de diversas atividades consideradas de baixo risco, 834 atividades, que agora podem iniciar de imediato o seu funcionamento. Hoje, só estamos atrás de Boa Vista, em Roraima, por conta dessas medidas que nós anotamos, de desburocratização de implantação da lei, de liberdade econômica", explicou o prefeito, destacando também o seu plano de governo voltado para a sustentabilidade.

"Não tenha dúvidas que o grande desafio é ter desenvolvimento, crescimento econômico, tendo sustentabilidade, com compromisso com o meio ambiente. E aí, nos mesmos institutos que avaliam também algumas questões da cidade que precisam avançar, também reconhecem que nós somos a cidade do Brasil com menor emissão de gases do CO2 que impacta no efeito de estufa. O nosso último inventário que nós realizamos da emissão dos gases da nossa cidade mostra uma redução na utilização do solo, portanto mostra e comprova um baixo desmatamento da cidade", disse.

Bruno pontuou ainda a necessidade de Salvador, enquanto grande cidade, contribuir para a redução de emissão de gases do efeito estufa.

"A gente sabe que, por conta do efeito de estufa, as cidades, as grandes metópoles acabam se tornando ilha de calor, então essas medidas ajudam a amenizar a temperatura e também deixam as cidades melhores para se viver, traz mais qualidade de vida. Esse projeto vem sendo desenvolvido em Medelín, com sucesso, que aí não é só nas grandes avenidas, é no entorno das estações, é estimulando e incentivando as residências que implantem telhados verdes, faixadas verdes, uma série de medidas que nós vamos estimular para ter uma cidade que tem ainda compromisso maior com a proteção ambiental", explicou.

"[...]Além de um grande projeto que vai estar condicionado a seja qual for o caminho que a prefeitura vem a seguir da concessão do sistema de desmontamento sanitário de água, que é a renaturalização da baseia do Camarangipe. Ou seja, vamos fazer na bacia do Camarangipe o que nós estamos fazendo no Mané Dendê lá no subúrbio, que é devolvendo o rio à cidade, ao cidadão, que hoje infelizmente se transformou no esgoto", completou.