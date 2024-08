Salvador pode ganhar complexo com estúdios da Netflix; entenda

Estúdio da Netflix seria instalado no antigo prédio da Fábrica São Braz, em Plataforma, no Subúrbio Ferroviário - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Durante o Encontro do Setor Produtivo com pré-candidatos à Prefeitura de Salvador, promovido pela Fecomercio, FAEB, Fetrabase e FIEB, o prefeito Bruno Reis afirmou que Salvador tem mantido diálogos para atrair os estúdios Netflix para a capital baiana, a fim de realziar produções audiovisuais como filmes, séries e novelas baseadas na cidade.

De acordo com o prefeito, caso consiga atrair empresa para Salvador, o estúdio da Netflix seria instalado no antigo prédio da Fábrica São Braz, em Plataforma, no Subúrbio Ferroviário.

"Nós contratamos um estudo para fazer um mapa da economia criativa da nossa cidade. E o que esse mapa identificou? São três os nossos potenciais: o audiovisual, a cultura e a patre TEC. Implantamos a Salcine, com R$ 20 milhões em editais para estimular o audiovisual em nossa cidade, pois Salvador tem um grande potencial para gravação de filmes, séries e novelas. Estamos articulando para trazer um estúdio da Netflix para Salvador", disse o prefeito.

Fábrica São Braz está desativada desde 1967 | Foto: Roberto Abreu

"Na área cultural, estamos dando um banho, um show, com uma equipe qualificada. Montamos 12 equipamentos culturais nos últimos anos. Galeria Mercado, um sucesso, Casa das Histórias, Casa do Carnaval, Memorial 2 de Julho, Museu da Misericórdia, um grande caldeirão cultural que é Salvador", pontuou Bruno Reis.



Ainda segundo Bruno, o estudo sobre o local foi encaminhado para a prefeitura e os diálogos com a empresa americana estão em andamento. A ideia é tranformar o local em uma grande central de estúdios.

"É o que falta hoje para a gente atrair para cá a gravação de grandes novelas, séries e seriados. Então, nós autorizamos isso, está sendo estudado. Se viabilizar, é uma opção, se não, outros estúdios já estão sendo montados em Salvador, por exemplo", explicou.

Caso seja instalado, a prefeitura promoverá incentivos fiscais para as produções audiovisuais.

"[...]E além desses benefícios para a implantação desse grande complexo de gravação, a gente também devolve o investimento que a pessoa faz. Então, vamos lá, vai gastar ou vai investir para fazer a gravação de um filme, R$ 5 milhões? A Prefeitura devolve parte desse investimento para que Salvador se torne mais atrativa. A nossa visão que quando a cidade tem a oportunidade de sair na novela, num filme, uma série, está se promovendo. Isso é o que nós estamos fazendo aqui, propaganda, mídia gratuita. Então, isso é muito mais barato que comprar a veiculação dessa mídia. A depender do retorno, tem uma taxa, do retorno em mídia tem uma taxa de devolução dos recursos que são investidos e isso permite as conversas com a Netflix que estão em curso para a gente poder ter gravações aqui", completou o prefeito.

Vale lembrar que o Governo do Estado já havia demonstrado interesse no espaço da antiga fábrica, para realizar uma requalificação do edifício histórico e passar a integrpa-lo ao projeto do VLT de Salvador e ser transformado no “Parque das Ruínas”.

A fábrica

A antiga fábrica está localizada em um dos prédios mais importantes da história do Subúrbio, com sua arquitetura neoclássica quase banhada pela Baía de Todos-os-Santos.

Foi essa fábrica de tecidos que deu início ao bairro, a partir de sua instalação, em 1875. Desativado em 1967 e tombado desde 2002, o edifício hoje em ruínas deve passar por uma grande reforma nos próximos anos, no âmbito das obras do VLT de Salvador, dando vitalidade à região.

A ideia é transformar o prédio no “Parque das Ruínas”, um equipamento voltado para oferecer espaços às atividades comerciais do Subúrbio, com bares, restaurantes, um espaço multiuso e um foyer, atraindo moradores locais e também turistas. O local, além de vista deslumbrante para o mar da maior baía do país, também poderia receber eventos culturais.