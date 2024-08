Bruno Reis articula políticas habitacionais inclusivas em Salvador

Prefeito participa da abertura da Constru Nordeste - Foto: Gabriela Araújo | AG. A TARDE

O prefeito de Salvador Bruno Reis (União Brasil) e candidato à reeleição afirmou que está comprometido com o incentivo para expansão do setor da construção civil e defendeu a continuação do impulsionamento da área para o desenvolvimento econômico da primeira capital do Brasil.

“Para os próximos anos, é seguir estimulando novos vetores da economia para que surjam mais pessoas em condições de comprar os imóveis e ter o sonho da casa própria realizada, dando mais condições para eles empreenderem através do programa Invista Salvador e investindo em tecnologias para você ter financiamentos mais rápidos”, pontuou.

Bruno Reis marcou presença na noite desta quarta-feira, 31, na condição de chefe do Executivo soteropolitano, da abertura da segunda edição da ConstruNordeste, que acontece no Centro de Convenções. Na ocasião, ele relembrou que no ano passado, a prefeitura desenvolveu dois projetos de estímulo ao setor na capital baiana.

“Temos um conjunto de estímulos e incentivos fiscais. Queria destacar aqui dois: o plano de apoio ao mercado imobiliário e o Renova Centro que está proporcionando à cidade um ‘boom’ na construção civil”, disse Bruno.

A crescente nos números de habitação na cidade é considerada por Reis como “histórica”. Segundo ele, o aumento das construções é impulsionado pela “segurança jurídica” implantada na capital baiana.

“No nosso governo já foram licenciadas 39 mil unidades habitacionais e 250 empreendimentos não residenciais, um recorde. O maior número de toda a história. Vamos chegar até o final do ano com mais de 40 mil [empreendimentos/residências]. Isso gera emprego e renda", afirmou o político.

E emendou: "Isso é fruto da segurança jurídica que tem hoje, com o PDDU [Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano] em curso, da LOUOS [Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo do Municípios] de estímulos e incentivos fiscais que o setor passou a ter”.