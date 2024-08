Pré-candidatos de Salvador apresentam propostas ao setor produtivo

Evento foi promovido pela Fieb, Fecomércio, Fetrabase e Faeb - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Representantes do setor empresarial de Salvador realizaram um encontro com os pré-candidatos à Prefeitura nesta segunda-feira, 29, promovido pela Fieb, Fecomércio, Fetrabase e Faeb. Foram apresentadas ideias e propostas dos planos de governo para as eleições.

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia (Fecomércio-Ba), Kelsor Fernandes, pediu mais atenção do setor público com o privado.

"Eu acho o seguinte, para nós que somos do setor terciário, Salvador é a capital que tem 50% do PIB nessa área. Acho que é importante que tenhamos menos burocracia, mais transparência e participação efetiva na administração pública. Venho reivindicando isso porque acredito que precisamos ser ouvidos pelo setor público. Nós, junto com eles, precisamos encontrar caminhos para minimizar os problemas enfrentados diariamente pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo na nossa capital", salientou Kelsor, ao ressaltar que é importante que os candidatos ouçam e atendam as demandas dos comerciários e prestadores de serviços.

Pré-candidato pelo MDB, o vice-governador Geraldo Júnior apresentou seu plano de governo que inclui ações voltadas para microempreendedores (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), a exemplo da isenção de IPTU para imóveis comerciais, nos mesmos moldes do estabelecido atualmente para os residenciais.

Ele propôs ainda incentivos fiscais como a isenção da Taxa de Licença de Locação (TLL) para micro e pequenas empresas, assim como a instituição de que a Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), para que seja fixa e reduzida para as duas categorias, de 30% para as EPP e 50% para as ME.

“Vamos estabelecer a política de uma economia criativa, a política de um condomínio da economia criativa, a política dos polos industriais da economia criativa”, garantiu Geraldo.

Já o prefeito Bruno Reis apresentou que a prefeitura já trabalha na modernização da infraestrutura para fazer escoar por Salvador a produção agrícola do Oeste da Bahia, que hoje é exportada pelo Porto de Santos. O prefeito falou ainda do estímulo e incentivos da prefeitura de Salvador para a melhoria do ambiente de negócios.

“A produção agrícola do oeste, que é exportada pelo Porto de Santos, nós vamos exportar aqui por Salvador. Nossa equipe já está debruçada na antiga Usiba Gerdau, ali terá áreas para enfardamento do algodão, retroáreas para alimentar o porto. Vamos transformar também num polo industrial da construção civil para que esta produção do oeste, que vai 650 quilômetros para o Porto de Santos, mais distante do que o Porto de Salvador, possa ser escoada pelo Porto de Salvador, tão importante para o agronegócio da nossa Bahia”, afirmou Bruno Reis