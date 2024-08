Presidente da Fecomércio pede mais atenção do setor público

Kelsor Fernandes é o presidente da Fecomércio - Foto: Shirley Stolze / AG. A TARDE

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia (Fecomércio-Ba), Kelsor Fernandes, comentou, na manhã desta segunda-feira, 29, sobre a necessidade dos setores públicos darem mais atenção ao setor terciário da produção.

Kelsor ressaltou que é importante que os candidatos à prefeitura de Salvador ouçam e atendam as demandas dos comerciários e prestadores de serviços.

"Eu acho o seguinte, para nós que somos do setor terciário, Salvador é a capital que tem 50% do PIB nessa área. Acho que é importante que tenhamos menos burocracia, mais transparência e participação efetiva na administração pública. Venho reivindicando isso porque acredito que precisamos ser ouvidos pelo setor público. Nós, junto com eles, precisamos encontrar caminhos para minimizar os problemas enfrentados diariamente pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo na nossa capital", salientou o presidente, durante o Encontro do Setor Produtivo com Pré-candidatos à Prefeitura de Salvador.

"E, como temos essa capilaridade, é importante que o setor público nos ouça e se sente com a gente para participarmos do planejamento do que pode ser feito nos próximos quatro anos para o bem dessa cidade", afirmou Kelsor.

Vale ressaltar que o setor terciário é responsável por maior parte do PIB de Salvador, principalmente devido ao forte turismo que ocorre na capital soteropolitana.