ConstruNordeste: 2ª edição dobra número de inscritos no primeiro dia

A segunda edição da ConstruNordeste estreou nesta quarta-feira, 31 - Foto: Divulgação

A ConstruNordeste retorna com a segunda edição no Centro de Convenções de Salvador, com uma programação extensa para fomentar o setor da construção civil. O evento, que começou nesta quarta-feira, 31, e segue até sexta, 2, reúne profissionais, empresas e instituições para discutir e promover práticas inovadoras e sustentáveis.

Em 2023, a feira começou com seis mil inscritos no primeiro dia. No entanto, este ano o número mais que dobrou e já foram contabilizados mais de dezesseis mil inscrições, segundo Alexandre Landim, presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA). A expectativa é que mais de 30 mil pessoas passem pela ConstruNordeste durante os três dias de evento.

As inscrições para os diversos eventos da programação da ConstruNordeste continuam abertas e podem ser realizadas através do site oficial.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o presidente do Sinduscon afirmou que cerca de 75% das empresas presentes na edição de 2023 retornaram este ano, com mais de 150 fornecedores.

Para Landim, a feira busca ativar uma cadeia de áreas dentro da construção civil, como o mercado imobiliário e as indústrias de móveis e eletrodomésticos, além de promover temas como a inclusão da mulher no setor.

“A própria Câmara Brasileira da Construção vem aqui nos visitar trazendo um debate interessantíssimo que é a reocupação dos centros urbanos. Então, além da exposição, teremos cinquenta palestras, teremos mais de cinco fóruns, muita coisa interessantes, muitos especialistas. Vamos debater normas, inovação, sustentabilidade, vamos tratar o Fórum das Mulheres. Essa forma de inclusão da mulher na construção civil é um tema que a gente quer tratar. Tem um debate jurídico que a gente está conseguindo trazer o Ministro do Trabalho pra vim aqui falar com a gente também. Conseguimos ativar todos os elos da construção civil dessa cadeia bem extensa, de montante e jusante”, explica Alexandre.

Alexandre Landim, presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Entre os destaques da programação estão o Fórum das Indústrias de Construção do Nordeste (FICONN), o 1º Seminário ESG e Sustentabilidade para o Setor da Construção e o Fórum das Mulheres, citado por Landim.



Além disso, em parceria com a Abaf, a ConstruNordeste realizará a compensação de carbono emitido durante os três dias do evento. A compensação será feita através do plantio de mudas nativas, de acordo com o cálculo de emissões realizado no inventário de carbono. Este compromisso reforça a dedicação do evento à sustentabilidade ambiental.

Mercado em movimento

A empresa Matiz Cores e Tintas é a primeira empresa de tintas a varejo na Construnordeste e estreia seu primeiro ano em 2024. Para Fernanda Pereira, diretora de marketing da companhia, foi um passo ‘ousado’ estar no evento, mas trouxe a segurança de escolha certa.

“Ano passado a gente veio pra feira e ficamos encantados. A gente gosta muito desse ecossistema da construção civil que é o nosso. Em outros anos a gente ia pra São Paulo, viajava em busca de novidades e a gente tá aqui agora no nosso estado. A gente já tá muito feliz, estamos seguros que fizemos a escolha certa em estar aqui, porque o público é muito qualificado, a gente tem muitos engenheiros, consultores, arquitetos, pintores, estudantes que estão chegando no mercado. A gente sempre teve nosso propósito, ajudar essas pessoas a crescerem em suas profissões”, pontua Fernanda.

O diretor comercial da SH Formas, Andaimes e Escoramentos, João Paulo Corvo, contou que há uma grande aposta para a edição deste ano, destacando o crescimento da feira em relação ao ano passado.

“Ano passado foi muito bom, foi um ano que teve um volume de negócios bastante interessante pra gente, contato com novos clientes, manutenção com clientes que a gente já tem relacionamento. Esse ano, tem 20% a mais na feira, o que mostra o crescimento, 43% a mais de espaço. A gente está com uma aposta muito grande, estamos com um stand maior do que do ano passado. O objetivo é firmar negócios aqui na feira e manter as conexões pós evento”, ressaltou João Paulo.

Pedro Bulcão Inglesias, gerente comercial de varejo da Bahiagás | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

A Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás, referência no setor energético brasileiro, é uma das patrocinadoras da feira. Segundo Pedro Bulcão Inglesias, analista da Gerência de Varejo da empresa, a firma atende varejo para clientes comerciais, hoteis, restaurantes, petshops, lavanderia, entre outros. Ele afirma que o gás natural traz comodidade e segurança para o consumidor.

“É um pagamento pós-pago. Você consome, a gente faz a medição e você recebe a fatura. Você também economiza um espaço, naquele lugar onde tem os cilindros, que às vezes é mais de um cilindro de 190 kg, os prédios costumam utilizar aquela área pra fazer um um bicicletário por exemplo. Você também torna aquela área mais segura porque você não tem o acondicionamento do GLP, de um combustível inflamável em um lugar. O gás natural chega da rua, através de infraestrutura, porque não tem uma área exposta”, explica Pedro.