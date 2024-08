Investimentos no Ibovespa crescem mais que renda fixa em julho

O índice Ibovespa acumulou onze altas consecutivas em julho - Foto: Agência Brasil

Investimentos no Ibovespa renderam mais do que os feitos em renda fixa em julho, apesar dos altos juros. As informações são do levantamento da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Segundo dados, o Ibovespa teve retorno de 2,89% até o dia 27 deste mês, as aplicações em renda fixa simples, só devolveram 0,75%. Já valores alocados em ativos correlacionados ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI) renderam 0,79%.

Investimentos de renda fixa são modalidades onde já é possível calcular quando vai ser o rendimento antes de se investir. O Banco Central (BC) decidiu manter a taxa Selic em 10,5%, alegando que os cenários dentro e fora do Brasil exigem “maior cautela”.

Nos Estados Unidos, o Federal Reserve também manteve os juros inalterados no intervalo entre 5,25% e 5,5%. O presidente do banco central americano, Jerome Powell, porém, adiantou que o início do ciclo de corte pode acontecer em setembro.

Julho foi o primeiro mês de 2024 com saldo positivo para entrada de capital estrangeiro na Bolsa: foram R$ 3,62 bilhões até o dia 29. O índice Ibovespa acumulou onze altas consecutivas mesmo diante das incertezas sobre o cumprimento do arcabouço fiscal do governo brasileiro.