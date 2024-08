Ibovespa em alta: Entenda o que pode movimentar o mercado nesta quarta

O Ibovespa futuro (INDQ24) abriu em alta nesta quarta-feira, 31 - Foto: Diana Cheng | Money Times

As principais ações do B3 - principal bolsa de valores brasileira - tiveram uma significativa movimentação nesta quarta-feira, 31, encarando alguns acontecimentos nacionais e internacionais.

O Ibovespa futuro (INDQ24) abriu em alta nesta quarta-feira, 31. Às 9h41 subia 0,22% aos 127.090 pontos, com expectativas das decisões de política monetária no Brasil e dos Estados Unidos.

Embora seja considerado um indicador de como poderá se comportar o mercado, nem sempre o índice pode antecipar as informações que vão condicionar o pregão a partir das 10h.

A expectativa dos especialistas do mercado financeiro é de que o Banco Central (BC) mantenha em 10,50% a taxa básica de juros, a Selic, em reunião nesta quarta-feira, 31. Entre os motivos para que a Selic seja mantida estão os riscos fiscais, a piora do câmbio e a expectativa de inflação desancorada.

A última previsão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apontou uma piora do cenário econômico do Brasil. A previsão de inflação teve aumento, passando de 4,05% para 4,10% este ano e para 2025, a projeção da inflação subiu de 3,9% para 3,96%.

A alta recente do dólar e o aumento das incertezas econômicas fizeram o BC interromper o corte de juros iniciado há quase um ano. Na última reunião, em junho, por unanimidade, o colegiado manteve a Selic nesse patamar após sete reduções seguidas. O Comitê de Política Monetária (Copom) deve decidir em comunicado no início da noite qual será o futuro da taxa de juros.

Além disso, o Reserve Fed também decidiu manter as Fed Funds, que são fundos federais que funcionam como empréstimos em operações entre bancos e outras entidades públicas - na faixa atual de 5,25% a 5,50.

Às 9h12 (de Brasília), o índice Nasdaq 100 Futuros subia 1,72%, o S&P 500 Futuros ganhava 1,01% e o Dow Jones Futuros estava com ganhos de 0,13%. O Ibovespa Futuros apresentava valorização de 0,41% e o dólar hoje subia 0,28% a R$5,6273.

Os mercados de petróleo também estão sendo movimentados pelas tensões no Oriente Médio após assassinato do líder do Hamas Ismail Haniyeh. O Petróleo WTI Futuros, referência nos Estados Unidos, apresentava alta de 3,52%, a US$77,36, o Petróleo Brent Futuros ganhava 3,04%, a US$80,44. O Bitcoin estava em baixa de 0,94%, a US$66.038,5.

As ADRs da Vale (NYSE:VALE) subiam 1,31% no pré-mercado, a US$10,83, e as da Petrobras (NYSE:PBR) registravam valorização de 0,92% a US$14,19.