Apesar das pressões de Lula, Copom decide manter Selic em 10,5%

- Foto: Arquivo / Agência Brasil

Apesar das pressões do presidente Lula (PT), a taxa básica de juros (Selic) permanece em 10,5% ao ano. A decisão partiu do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que se reuniu nesta quarta-feira, 19.

Para o chefe do Executivo federal, no entanto, afirmou que "não tem explicação a taxa de juros do jeito que está", disse.

A manutenção da taxa de juros também acontece em meio à disparada do dólar, que tem impactos inflacionários. A inflação corrente medida pelo IPCA subiu de 3,69% em 12 meses até abril para 3,93% no período encerrado em maio, contra uma meta de 3,0% neste e nos próximos anos.

Em nota encaminhada à imprensa, o Banco Central afirmou que a decisão foi unânime pelos nove integrantes do Copom.

Os membros do Copom se reúnem novamente nos dias 30 e 31 de julho e vão decidir novamente sobre a redução ou manutenção da Selic.