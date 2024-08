Acelen anuncia novo aumento e preço do gás de cozinha dispara na Bahia

O novo reajuste no preço do GLP será 10,16% - Foto: Reprodução

Os baianos terão mais uma dor de cabeça na hora de calcular as contas do mês. O gás de cozinha vai ficar mais caro a partir desta quinta-feira (1º). O novo reajuste no preço do GLP será 10,16% para as distribuidoras, que vai impactar no bolso do consumidor final. O aumento foi confirmado pela Acelen, empresa que administra a Refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador.

Atualmente, o preço médio do gás em Salvador é de R$ 135,00. Com o reajuste, a estimativa do Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sinrevgas) é de que o valor ultrapasse a marca de R$ 140,00, podendo ainda ultrapassar ou ficar próximo dos R$ 150,00.

Aumentos em curto período

Em curto período de tempo, a Acelen tem feitos reajustes constantes no preço do gás de cozinha. Em março deste ano, o valor do item básico para a população subiu 8%.

Em nota, a empresa justificou que os produtos "seguem critérios de mercado, considerando variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo". Na prática, isso significa maior custo para a população.

Cerca de quatro meses atrás, em março, a Acelen havia registrado outro aumento. Na ocasião, o preço para as distribuidoras subiu 8%, com reajuste entre R$ 5 e R$ 6 para os consumidores finais.

Nota da Acelen na Íntegra

A Acelen, empresa de energia proprietária da Refinaria de Mataripe, confirma reajuste do GLP de 10,16% para as distribuidoras, em 1º de agosto.

Os preços dos produtos seguem critérios de mercado, considerando variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo.

A empresa ressalta que possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado.

