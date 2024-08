Preços do diesel e do gás de cozinha disparam com produção reduzida em Mataripe

Refinaria Mataripe reduziu sensivelmente a produção de gás e óleo diesel depois da privatização - Foto: Divulgação

Desde as privatizações das refinarias de Mataripe, na Bahia (antiga Landulpho Alves – Rlam), e da Amazônia, em Manaus (antes refinaria Isaac Sabbá - Reman) a produção interna de importantes derivados de petróleo, como gás de cozinha (GLP) e óleo diesel, vem caindo substancialmente.

O reflexo disso é o aumento das compras externas desses produtos para garantir o abastecimento doméstico, que é sentido pelo consumidor com aumento na bomba e nas revendedoras de gás, elevando a pressão inflacionária.

Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no primeiro trimestre de 2024, as importações já representaram, em média, 23,4% do total de gás de cozinha comercializado no país e 20,2% de óleo diesel.

>>>Preço médio da gasolina em Salvador tem variação mais alta que nível nacional

>>>Petrobras está perto de retomar o controle da Refinaria de Mataripe

>>>Dez empresas vão disputar 37,5 milhões de barris de petróleo da União

Ao reduzir a produção, as refinarias privadas não ajudam a diminuir a dependência do produto trazido de fora. A participação dos derivados importados no mercado brasileiro, em 2023, foi de 17% no gás de cozinha e de 25% no diesel.



A prática vai na contramão da reestruturação da política de preços da Petrobrás ocorrida ano passado, que substituiu o Preço de Paridade de Importação (PPI), praticado desde 2016. Não por acaso, a gasolina vendida na Bahia pela Acelen é a mais cara do país.

Gás de cozinha

De acordo com a ANP, entre 2013 e 2018, a Rlam produzia em média 17,2 mil barris de gás de cozinha por dia. Depois do 'teaser' de venda e de efetivamente privatizada (em fevereiro de 2021), a refinaria baiana reduziu sua produção média diária, entre 2018 e junho de 2024, para 13 mil barris de gás de cozinha, ou seja, um recuo de 24,5%.

No óleo diesel processado pela Rlam também houve queda importante. Entre 2013 e 2018, a produção média era de 86,4 mil barris/dia. Mas de 2019 a junho de 2024, o volume médio caiu para 76 mil barris diários, com declínio de 12%.

Preço do gás de cozinha sofre reajuste na Bahia | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O mesmo comportamento é observado na refinaria de Manaus. As estatísticas da ANP mostram que a produção média diária da Reman caiu de 1,3 mil barris de gás de cozinha, entre 2013 e 2019, para apenas 340 barris/dia, entre 2020 e junho de 2024, com queda significativa de 73%. Para o óleo diesel, a diminuição foi de 33%, com a produção da unidade passando de 11,6 mil barris, entre 2013 e 2019, para 7,7 mil barris, no período de 2020 a junho de 2024.



“Infelizmente, com a privatização destas duas refinarias, houve redução na produção de derivados de petróleo e, consequentemente, aumento na necessidade de o país importar gás de cozinha e diesel para abastecer o mercado doméstico. Por trás dessa queda de produção está a falta de compromisso das refinarias privadas com o abastecimento nacional”, frisa Deyvid Bacelar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP).

O economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Cloviomar Cararine, explica que “o óleo diesel e o GLP são produtos de baixa rentabilidade. As refinarias privatizadas precisam concorrer com a Petrobrás, que produz o próprio petróleo e, por isso, tem vantagens competitivas. As unidades privadas ou compram petróleo da Petrobrás ou importam e, assim, estão presas aos preços internacionais”.