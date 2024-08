Petrobras está perto de retomar o controle da Refinaria de Mataripe

Operação de recompra pode ser anunciada em breve - Foto: Acelen | Divulgação

A volta do controle da refinaria de Mataripe (antiga refinaria Landulpho Alves - Rlam), na Bahia, para a Petrobras está próxima de acontecer, segundo indicam as negociações em curso com o grupo árabe Mubadala Capital, que adquiriu a unidade em março de 2021.

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) foi informada de que os trabalhos de due diligence realizados pela Petrobras já foram concluídos, com análise e avaliação de aspectos financeiros, operacionais, jurídicos, e regulatórios, que são estratégicos para a empresa.

Leia Mais:

>> Preço médio da gasolina em Salvador tem variação mais alta que nível nacional

>> Novo reajuste da Acelen afetará corridas por app, entregas e inflação

Diante disso, a perspectiva da FUP é de que a operação de recompra da refinaria seja anunciada em breve, com oferta vinculante para a possível transferência integral do controle da refinaria baiana, que tem capacidade de produção de 377 mil barris/dia de produtos de alto valor agregado, e responsável pelo abastecimento de todo o estado da Bahia, além de outros no Nordeste e Minas Gerais. O valor de compra continua em negociação e considera o repasse de 100% do controle, conforme interesse também do grupo árabe.

“A refinaria foi vendida a preço de banana, por apenas US$1,65 bilhão, embora a precificação de mercado indicasse, na época, que a refinaria valia cerca de US$ 4 bilhões”, destaca o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar, citando estudos do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep).