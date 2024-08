Danilo Henrique anuncia Karlúcia como vice em Barreiras

Danilo terá Karlúcia como vice em Barreiras - Foto: Divulgação

Pré-candidato a prefeito de Barreiras, o pepista Danilo Henrique (PP) anunciou, nesta terça-feira, 30, o nome de Karlúcia Macedo como vice na chapa majoritária. O postulante ao Executivo destacou a importância de ter ao lado uma mulher com o perfil da companheira de chapa.

“Karlúcia teve 10 mil votos na eleição de deputada, só em Barreiras, tem uma base consolidada, forte e uma história política no município. Isto vai somar muito com nosso grupo. E agora nós vamos começar a batalhar”, destacou Danilo, que cancelou a convenção nos moldes tradicionais, que aconteceria na segunda, 29, por conta da morte de um familiar.

"Não era assim que eu queria anunciar Karlúcia, ela merece uma grande festa. Mas tenho certeza que essa festa vai ocorrer, se for da vontade de Deus e com a ajuda do povo de Barreiras, no dia 06 de outubro", disse Danilo.

Já Karlúcia exaltou a figura de Danilo e ressaltou a importância de reunir todos os pré-candidatos do grupo a uma cadeira na Câmara Municipal de Barreiras, mesmo em um momento de luto.

"Apesar do momento de dor, da fatalidade que envolveu a família de Danilo, fizemos nossa convenção. Infelizmente não foi uma grande festa como queríamos, mas reunimos todos os 90 pré-candidatos a vereador que integram o nosso arco de aliança. Um grande número de filiados, eleitores, simpatizantes e amigos ainda estiveram presentes. Com muita alegria e enorme responsabilidade, recebi novamente a incumbência de compor uma chapa na disputa pela Prefeitura de Barreiras. Desta vez, caminharei ao lado do desprendido, competente e dinâmico Danilo Henrique. Juntos, uniremos experiência e vitalidade", afirmou.